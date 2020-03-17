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17.03.2020 03:38
Рубрика: В мире

На Украине прекратят работу междугородний общественный транспорт и метро

Кабинет министров Украины принял решение о прекращении авиа- и железнодорожного сообщения, междугородних и межобластных автобусных пассажирских перевозок, а также о приостановке работы метро. Данные меры, направленные на предотвращение распространения коронавируса, вступят в силу в 13.00 мск 18 марта.

Фото: Петр Сивков/ТАСС
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Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. По его словам, в городах разрешено перевозить в маршрутных такси, троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая не более десяти человек. При этом жители могут пользоваться личным автотранспортом без ограничений, пишет РИА Новости.

Ранее кабмин ввел карантин во всех учебных заведениях по третье апреля и запретил массовые мероприятия. На Украине также временно ограничен въезд в страну граждан других государств. Уже с понедельника закрыта вся граница для иностранцев на две недели. Со вторника будет ограничено пассажирское авиасообщение.

По последним данным, на Украине подтверждены семь случаев заражения коронавирусом, один пациент скончался.

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