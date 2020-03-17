Пассажирские поезда прекратят ходить между РФ и Финляндией из-за COVID-19

Новости

Краснов: Жертвами преступлений ежегодно становятся свыше 100 тысяч детей 13:45
В Мордовии экс-начальник женской колонии №14 предстанет перед судом 13:36
В Испании выписали первые штрафы за нарушение режима карантина 13:26
Проект о выводе бизнеса из-под уголовной статьи об ОПГ прошел II чтение 13:25
В Татарстане из-за угрозы коронавируса запретили курение кальянов 13:22
Французы могут выходить на улицу только с объяснительным документом 13:19
ГД приняла закон о праве ФСО использовать боевую технику 13:19
Парусник "Седов" в ходе кругосветки зашел в порт Кейптаун 13:17
Бой Емельяненко и Исмаилова перенесен на июль 13:15
В Италии производство масок доверят заключенным 13:14
Видео: В Башкирии выпал снег с насекомыми 13:02
Блогеры сделали шипованные шины из крышек от пластиковых бутылок 13:00
На Кубани ввели контроль за ценами на социально значимые продукты 12:56
Из-за коронавируса "Хищные птицы" выйдут онлайн раньше запланированного 12:54
Испания закрыла свои сухопутные границы 12:45
"Кошки" собрали почти всю "Золотую малину". Итоги антипремии 12:42
Рада назначила нового министра экономики Украины 12:37
Бюджетный кроссовер Volkswagen Nivus почти рассекречен 12:35
Тюменский суд отправил на лечение няню, обвиняемую в убийстве младенца 12:34
В Татарстане учеников лицея заставляли публично извиняться 12:33
Кубанский пациент с коронавирусом находится в стабильном состоянии 12:28
Тракторный биатлон в Удмуртии перенесли из-за коронавируса 12:27
Ростуризм открыл "горячую линию" для турбизнеса 12:26
Задержан водитель, сбивший вдову Юрия Любимова 12:21
Росавиация подготовит комплекс мер по поддержке авиаотрасли 12:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Аквапланирование: чем опасно и как предотвратить
Аквапланирование: чем опасно и как предотвратить
Роспотребнадзор рассказал, как защитить от COVID-19 людей старше 60
Роспотребнадзор рассказал, как защитить от COVID-19 людей старше 60
Чем онлайн-уроки должны отличаться от оффлайна
Чем онлайн-уроки должны отличаться от оффлайна
17.03.2020 12:43

Пассажирские поезда прекратят ходить между РФ и Финляндией из-за COVID-19

Текст: Александр Гусаров

Движение пассажирских поездов между Финляндией и Россией временно приостанавливается из-за ситуации с коронавирусом и решением властей двух стран по ужесточению контроля на национальных границах. Как сообщает ТАСС, об этом во вторник заявил финский железнодорожный оператор VR.

Евросоюз может ввести запрет на поездки на свою территорию

"Согласно решению РФ, иностранные граждане не смогут попасть туда после 23:00 по финскому времени 17 марта (00:00 мск 18 марта). Последние поезда "Аллегро" (между Хельсинки и Санкт-Петербургом) и "Лев Толстой" (между Хельсинки и Москвой) будут ходить так, чтобы обеспечить возвращение на родину финских и российских граждан", - сообщили в финской компании.

Уточняется, что пассажирам, чьи поезда были отменены, полностью возместят стоимость билетов.

Финляндия начала готовиться к закрытию своих границ из-за эпидемии коронавируса Covid-2019 в понедельник. Финская граница будет закрыта до 13 апреля, заявила премьер-министр страны Санны Марин.

Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Собянин назначил нового главу департамента региональной безопасности
Курс доллара опустился ниже 74 рублей
Росавиация подготовит комплекс мер по поддержке авиаотрасли
Россия запустит космический аппарат на Луну 1 октября 2021 года