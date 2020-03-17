Пассажирские поезда прекратят ходить между РФ и Финляндией из-за COVID-19

Движение пассажирских поездов между Финляндией и Россией временно приостанавливается из-за ситуации с коронавирусом и решением властей двух стран по ужесточению контроля на национальных границах. Как сообщает ТАСС, об этом во вторник заявил финский железнодорожный оператор VR.

"Согласно решению РФ, иностранные граждане не смогут попасть туда после 23:00 по финскому времени 17 марта (00:00 мск 18 марта). Последние поезда "Аллегро" (между Хельсинки и Санкт-Петербургом) и "Лев Толстой" (между Хельсинки и Москвой) будут ходить так, чтобы обеспечить возвращение на родину финских и российских граждан", - сообщили в финской компании.

Уточняется, что пассажирам, чьи поезда были отменены, полностью возместят стоимость билетов.

Финляндия начала готовиться к закрытию своих границ из-за эпидемии коронавируса Covid-2019 в понедельник. Финская граница будет закрыта до 13 апреля, заявила премьер-министр страны Санны Марин.