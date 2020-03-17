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17 марта 2020 г.

Распоряжение председателя правительства Пермского края от 14 марта 2020 года № 5-рпп "О введении для органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС Пермского края режима функционирования "ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ"

Дата подписания 14 марта 2020 г.
Опубликован 17 марта 2020 г.

В связи с угрозой распространения в Пермском края инфекций, вызванных новым коронавирусом COVID-19, в соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера":

1. Ввести для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - ТП РСЧС) Пермского края режим функционирования "ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ" и установить региональный уровень реагирования с 00.00 часов 15 марта 2020 года.

2. Возложить организацию мероприятий, проводимых органами управления и силами ТП РСЧС Пермского края, на оперативный штаб по координации мероприятий по предупреждению распространения на территории Пермского края коронавирусной инфекции.

3. Утвердить прилагаемый План действий по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной новым коронавирусом COVID-2019, в Пермском крае.

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Д.Н.Махонин



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План действий по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной новым коронавирусом COVID-2019, в Пермском крае
(pdf, PDF, 577 Кб)