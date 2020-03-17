Исследование: макаки не восприимчивы к повторному заражению коронавирусом

Могут ли пациенты, перенесшие COVID-19, повторно заразиться этим заболеванием? Недавний эксперимент китайских ученых дал отрицательный ответ на этот вопрос, пишет Spiegel.

Исследовательская группа заразила пять макак-резус (бенгальских макак) штаммом COVID-19. Спустя некоторое время у приматов проявились характерные признаки болезни. Но через несколько недель после заражения четыре из них выздоровели и, более того, показали невосприимчивость к повторному инфицированию.

Полученные данные, вероятно, указывают на то, что люди не могут в течение короткого периода времени повторно заразиться коронавирусом, вызывающим COVID-19.

Результат эксперимента еще не подтвержден независимыми учеными. Однако наблюдения других экспертов говорят в его пользу: риск повторно заразиться COVID-19 маловероятен, поскольку организм человека защищает себя от возбудителя.

Иммунная система замечает "врага" в организме и борется с микробами с помощью антител. По словам китайских исследователей, антитела, которые появляются у пациентов, вылечившихся от нового коронавируса, похожи на антитела макак-резус. В связи с этим ученые предполагают, что результаты их эксперимента имеют потенциально важное значение для науки.