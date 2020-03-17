Приняты законы о наказании за нарушения при голосовании по Конституции

Как пояснил один из авторов, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, предлагается распространить на новую процедуру уже действующую ответственность за нарушения избирательных прав граждан.

Уголовное наказание, в зависимости от степени тяжести преступления, предусмотрено от штрафов до четырех лет лишения свободы.

В частности, получение гражданином бюллетеня для голосования за другое лицо или для повторного голосования может повлечь за собой штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет. А незаконная выдача бюллетеня может повлечь для члена избирательной комиссии штраф в размере до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырех лет. Аналогичные санкции предусмотрены и за фальсификацию итогов голосования.

Подделка избирательных документов наказывается штрафом до 300 тысяч рублей или тюремным сроком до четырех лет. За воспрепятствование осуществлению избирательных прав лишения свободы не предусмотрено, штраф может составить до 80 тысяч рублей, суд также вправе назначить обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные работы на срок до одного года.

Административное наказание будет предусмотрено за нарушение порядка участия СМИ в информационном обеспечении, нарушение прав члена избирательной комиссии, вмешательство в осуществление комиссией ее полномочий.

В зависимости от степени тяжести правонарушения, административное наказание предусмотрено для граждан - до 5 тысяч рублей, а за отдельные правонарушения - до 30 тысяч рублей; для юридических лиц - от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.

Напомним, что ранее был одобрен закон о поправках в Основной закон, затем положительное решение по поводу изменений вынес Конституционный суд. Одобрение граждан в ходе общероссийского голосования будет являться условием вступления в силу изменений в Конституции. Оно намечено на 22 апреля.