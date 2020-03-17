Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию

"Назначить на 22 апреля 2020 г. общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, предусмотренных статьей 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти", - говорится в тексте документа.

Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.