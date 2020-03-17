Путин поручил усилить контроль за обращением лекарств

Президент России Владимир Путин своим указом поручил кабмину усилить контроль за обращением лекарств, в том числе распространяемых дистанционно. Текст документа распространила пресс-служба Кремля. Ранее о подписании такого указа глава государства заявил на встрече с членами правительства в Кремле.

В целях обеспечения доступности лекарственных препаратов для населения правительству поручено усилить контроль за соблюдением требований законодательства в сфере обращения лекарств, включая розничную торговлю дистанционным способом, "в том числе требования о недопущении обращения фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств", и при необходимости представить предложения по поправкам в законодательство, направленным на повышение ответственности аптек при дистанционной торговле, говорится в указе.

Дистанционная торговля распространяется только на безрецептурные препараты, у аптек должна быть лицензия на осуществление фармацевтической деятельности, а также разрешение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.