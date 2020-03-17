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Рубрика: Власть

С заботой друг о друге

Владимир Путин попросил россиян отнестись с пониманием к решениям властей в связи с коронавирусом
Текст: Ксения Воронцова, Айсель Герейханова, Галина Мисливская
Российская газета - Столичный выпуск № 57(8111)
Владимир Путин обратился к россиянам в связи с угрозой коронавируса. Президент попросил граждан отнестись с пониманием к мерам по борьбе с распространением COVID-19, проявлять ответственность и заботу друг о друге. А чиновников всех уровней Путин нацелил работать на опережение, в том числе наращивать количество средств индивидуальной защиты и давать людям объективную информацию. Работников с детьми президент предложил отправить на "удаленку".
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

На встрече с членами правительства в среду Владимир Путин заявил, что хотел бы обратиться и к членам кабмина, и к регионам, и ко всем гражданам страны. "Государство и общество, все мы сейчас должны действовать осознанно, организованно, ответственно, с пониманием обстановки, с заботой друг о друге. Это главное в нынешней ситуации", - призвал Путин.

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Путин: Нет ничего более важного, чем здоровье и жизнь наших граждан

Принятые в России меры позволили сдержать массовое проникновение коронавируса, заявил президент. По его оценке, "сейчас, несмотря на потенциально высокий уровень риска, ситуация в целом находится под контролем". "В режиме повышенной готовности действуют медицинские организации, пограничные и другие службы. Федеральные и региональные власти ежечасно отслеживают положение дел, принимают необходимые решения", - сказал Путин. Он попросил госаппарат и впредь "быть предельно мобилизованным, действовать согласованно, слаженно, и главное - работать на опережение".

Еще одна важная задача - информировать людей. "Принципиально важно исключить поводы для возникновения вредных, пустых слухов или тем более злонамеренных спекуляций на эту тему", - сказал Путин. Он подчеркнул, что распространению слухов можно противопоставить только "достоверную, своевременную и полную информацию". Он похвалил то, как организована работа информационного центра в Москве. "Думаю, так же нужно поступать и в регионах", - считает он.

"Люди должны четко знать, как нужно действовать, куда обращаться за поддержкой, какие меры предосторожности предпринять, чтобы оградить себя, своих родных, близких, соседей и коллег по работе от потенциальной опасности", - перечислил Путин. Ранее в ходе совещания вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России зафиксировано 114 случаев заражения коронавирусом.

Путин подчеркнул необходимость учитывать все аспекты, связанные с рисками возможного распространения инфекции. "Прежде всего это готовность медицинских учреждений своевременно оказывать помощь как на дому, так и в стационарах. Необходимо проводить предупредительные и карантинные мероприятия, должны быть дополнены наши резервы лекарствами, оборудованием, необходимой техникой. Также необходимо наращивать наличие средств индивидуальной защиты, дезинфекции. И, конечно, вместимость соответствующих учреждений здравоохранения должна отвечать угрозам", - обозначил Путин на совещании с кабмином.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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Он также сообщил, что подписал указ, разрешающий дистанционную продажу безрецептурных лекарств. Кабинет министров он попросил внести изменения в закон о повышении ответственности за контрафакт. "Чтобы ни у кого в голову не приходило воспользоваться ситуацией и снабжать людей тем, что совершенно непригодно для излечения", - подчеркнул Путин.

Работодателей президент призвал рассмотреть возможность удаленной работы для сотрудников с детьми или "гибкий график". "Необходимо предусмотреть там, где это возможно, особый гибкий или дистанционный график работы для родителей с детьми дошкольного и школьного возраста", - сказал он. Путин добавил, что в случае внеплановых каникул, временного закрытия детских учреждений, школ дети не должны быть предоставлены сами себе. Он также добавил, что помимо организации дистанционного обучения обязательно нужно "быть в постоянном контакте с родителями".

Работодателям надо рассмотреть возможность удаленной работы для сотрудников с детьми или "гибкий график"

Что касается самого коронавируса, то в России есть все для разработки систем диагностики и вакцины. "Россия располагает всеми необходимыми компетенциями в этой сфере, научной базой для решения этой задачи в ближайшее время", - сказал Путин. Он напомнил, что "предыдущий опыт работы наших специалистов показывает, что они в состоянии решать задачи подобного масштаба". "Что касается вакцины, то такая работа также идет", - сообщил президент. В ней участвуют коллеги из Роспотребнадзора, подключились специалисты Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток.

Те чрезвычайные меры, которые приняты в Европе в связи с распространением коронавируса, оправданны, считает Путин. Это карантин, закрытие границ, ограничение массовых мероприятий, отмена авиа- и других видов сообщений.

Владимир Путин попросил граждан России с пониманием отнестись к шагам, которые предпринимаются в нашей стране по борьбе с коронавирусом. Отдельно призвал проявить особую заботу о пожилых людях, чтобы максимально их защитить. "Подчеркну: они обязательны, эти шаги, к исполнению всеми уровнями власти, всеми организациями, независимо от формы собственности и ведомственной подчиненности. Необходимо обеспечить здесь самый строгий, жесткий контроль. Я прошу и граждан страны отнестись к предпринимаемым шагам с пониманием", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

Он добавил, что сейчас востребованы солидарность, собранность, ответственность и дисциплина, а также готовность поддержать друг друга. По его словам, эти качества позволяли России преодолевать любые трудности, "как это принято в большой хорошей семье".

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств

Внутренний рынок России полностью обеспечен необходимой сельхозпродукцией и продовольствием, заявил на совещании министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. "Внутренний рынок у нас по этим позициям стабилен. Резких скачков цен не наблюдается", - подчеркнул он. Патрушев уточнил, что это касается и тех товаров, на которые фиксируется повышенный спрос: крупы, макаронные изделия и консервы. "Мы договорились с субъектами, в том числе с Москвой, что данные по обеспеченности продукцией будут предоставляться в минсельхоз еженедельно", - сообщил он. Цены будут мониториться в ежедневном режиме. Глава минсельхоза также заявил, что регионам поручено обеспечивать бесперебойно продовольственные запасы минимум на два месяца вперед. "Задача эта выполнима. Производственных мощностей хватает", - заверил он и добавил, что дефицита не ожидается.

Кроме того, на встрече с кабмином Путин обратил внимание на повышение цен на бензин. "Вот 92-й бензин за год вырос в цене на 10,44%... Сейчас уж не говорю - цены в два раза упали на нефть сырую. Хорошо бы держаться на прежнем уровне", - сказал он, подчеркнув, что рост цены в два раза больше, чем инфляция. Патрушев отметил, что его ведомство держит на контроле ситуацию с ценами на топливо для аграриев. "Мы с министерством энергетики держим на контроле эту ситуацию. Надо понимать, что в принципе бензин не много используется в работе. Владимир Владимирович, мы проработаем, услышали, будем держать на контроле", - ответил Патрушев.

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