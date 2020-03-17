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17.03.2020 12:37
Рубрика: В мире

Рада назначила нового министра экономики Украины

Текст: Петр Лихоманов

Депутаты Верховной Рады Украины на внеочередном заседании назначили нового министра экономики страны. Им стал 44-летний Игорь Петрашко, топ-менеджер крупнейшего украинского агрохолдинга.

За кандидатуру Петрашко отдано 243 голоса. Основным его достоинством, по словам главы кабинета министров Дениса Шмыгаля, являются "широкие международные связи и видение проблем". В свою очередь, Петрашко пообещал депутатам поддерживать украинских производителей в ситуации закрытия мировых рынков, обеспечить сохранение рабочих мест и зарплат, а также создать "фундаментальные условия, чтобы украинский бизнес в Украине чувствовал себя хорошо".

Фото: facebook.com
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Петрашко окончил Львовский национальный политехнический университет по специальности "бизнес-администрирование", а также бизнес-школу при американском университете Вандербильта, работал в ряде мировых инвестиционных компаний. Последние семь лет был заместителем гендиректора агрохолдинга "Укрлендфарминг", держателя крупнейшего на Украине "земельного банка".

Примечательно, что накануне назначения Петрашко президент Зеленский провел встречу с крупнейшими украинскими бизнесменами, где присутствовал и владелец "Укрландфарминга" миллиардер Олег Бахматюк, выступающий за скорейшее открытие рынка земли, в том числе и для иностранцев. Назначение "человека Бахматюка" на ключевое министерство, выполняющее функции оператора открытия рынка земли, наблюдатели расценивают как неизбежность скорого принятия земельной реформы, против которой выступают больше 60% украинцев. По информации украинских СМИ, принятие этого резонансного закона возможно до окончания карантина, к чему призывает депутатов "Слуги народа" Зеленский.

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