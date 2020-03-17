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17.03.2020 20:45
Рубрика: Власть

Разумный риск инвесторов защитят от уголовного преследования

Текст: Владислав Куликов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект поправок в Уголовный кодекс, прописывающих понятие допустимого риска при инвестициях в проекты по внедрению новых технологий.

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"Целью законопроекта является снижение риска привлечения к уголовной ответственности представителей бизнеса, осуществляющих инновационную деятельность, - пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Инициатива дополняет Уголовный кодекс положением, что при венчурном финансировании инновационных или технологических проектов риск признается обоснованным, если инвестор предпринял соответствующие меры для оценки риска и предотвращения возможного вреда".

Кроме того, он отметил, что на начальных этапах всегда трудно определить рыночные и технологические перспективы тех или иных проектов. Никто не знает, "выстрелит" тот или иной проект или нет. Инвестор, определяя, дать шанс какому-то проекту или нет, должен иметь право на определенный риск. К добросовестным венчурным инвесторам, которые выполнили все необходимые процедуры по отбору проекта и оценке рисков, не должны применяться нормы уголовной ответственности за неэффективное расходование бюджетных средств в случае недостижения запланированного результата. По словам экспертов, инициатива позволит соответствующим государственным структурам шире поддерживать перспективные технологические проекты.

Власть Право Уголовное право Законопроекты и комментарии Уголовное законодательство

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