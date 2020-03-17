Запрет на мероприятия

Прежде всего, в Москве запрещаются любые публичные мероприятия на открытом воздухе - будь то спортивные забеги и марафоны, собрания, публичные слушания, выставки и т.д. В зданиях и помещениях можно собираться, но не более чем по 50 человек - в связи с этим некоторые столичные кинотеатры заявили, что ограничат продажу билетов, чтобы в залах не собиралось больше полусотни зрителей. Многие культурные учреждения предпочли закрыться вовсе - о таком решении объявили сеть кинотеатров "Москино", парк развлечений "Остров мечты", музеи, зоопарк, концертные залы и другие учреждения культуры. На ВДНХ закрылись музеи, выставки, образовательные и культурные центры, а также кафе, рассчитанные на 50 и более посетителей. Под запрет попали и театральные спектакли, а также спортивные соревнования. А вот магазинов, аптек, ресторанов, медицинских учреждений указ не касается - они продолжают работать. В любом случае запрет, введенный мэром, временный и действует до 10 апреля.

Необходимость ограничений Собянин объяснил тем, что за выходные в Москве заболели коронавирусом еще 20 человек, а общее число подтвержденных случаев заболевания превысило 50. Да, это кратно ниже, чем во многих странах мира. Но именно чтобы не повторить их опыт, и нужны ограничения, подчеркнул мэр. Массовые мероприятия отменены практически во всей Европе и в США, страны закрывают границы и публичные учреждения, отменяют рейсы. Россия принимает те же меры, чтобы предупредить ситуацию.

Закрытие школ

С 17 марта ранее введенный режим свободного посещения общеобразовательных школ распространился также на государственные учреждения дополнительного образования и спортивные школы, а с субботы 21 марта все они будут закрыты до 12 апреля.

"По запросам родителей в школах будут организованы малые дежурные группы (не более 12 человек) с соблюдением санитарного режима для учащихся с 1 по 4 класс, - написал Собянин на своем сайте. - Прошу родителей, дети которых не посещают школы, не допускать их появления в торговых центрах, парках и других общественных местах. Закрытие школ означает не дополнительные каникулы, а добровольную самоизоляцию на дому".

Эта мера не коснется детских садов - в дошкольных группах сохраняется свободное посещение. Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова подчеркнула, что родители могут сами принять решение, вести ли им ребенка в детский сад или младшие школьные классы. В любом случае детям перед занятиями будут измерять температуру, а помещения дезинфицировать. Если ваш ребенок учится в 1-4 классах и вы хотите, чтобы он продолжил посещать уроки, то нужно написать заявление об этом и подать его в администрацию школы. Групп будет создано столько, сколько понадобится.

Пенсионерам лучше остаться дома

Отдельно столичные власти обратились к горожанам старшего возраста - они наиболее уязвимы к распространению коронавирусной инфекции и заболевание представляет для них наибольшую опасность. Поэтому пожилым людям стоит максимально ограничить контакты и без серьезной необходимости не покидать квартиру. Если пенсионеры почувствуют недомогание, повышение температуры или другие характерные для ОРВИ симптомы, то им нужно сразу же вызвать врача на дом.

В связи с этим временно закрываются кружки и секции программы "Московское долголетие" - запрет будет действовать до особого распоряжения. Он также касается любых других культурных и развлекательных мероприятий, организованных городскими центрами социального обслуживания.

Покупайте билеты заранее

Новые ограничения затронут и общественный транспорт. Если ранее там начали проводить усиленную дезинфекцию, то теперь водители автобусов, троллейбусов, трамваев и электробусов перестали продавать билеты на проезд. Такая мера должна снизить риски заражения водителей, поскольку за смену им приходится контактировать с сотнями людей.

Пассажиров международных рейсов тоже ждут дополнительные ограничения - теперь перейти в режим самоизоляции на 14 дней должны все, кто вернулся из США, Великобритании, стран Евросоюза, Украины, Беларуси и всех других государств Европы, не входящих в ЕС. Карантин распространяется и на тех, кто проживает вместе с вернувшимися. Вполне возможно, что список стран будет расширяться.

Сообщить о своем возвращении можно не только по номеру "горячей линии" 8(495) 870-45-09, но и заполнив анкету онлайн на сайте covid.mos.ru. С помощью анкеты можно сообщить, откуда и каким рейсом вы прилетели, а также оставить свои контактные данные.

Не стоит забывать, что абсолютное большинство заболевших коронавирусом москвичей прилетели из Европы.

Началось строительство больницы

Большая часть зараженных коронавирусной инфекцией в столице проходят лечение в новом медицинском центре в Коммунарке. Там же содержатся и те, кто контактировал с заболевшими и при этом имел симптомы ОРВИ. В выходные из больницы выписали 52 человека - они выздоровели, а анализы на коронавирус показали отрицательный результат. Пациенты поблагодарили врачей и рассказали, что больница больше напомнила им хороший отель, чем обычный стационар.

"Я приехал в Москву 1 марта, в аэропорту меня попросили проехать в больницу. Так я оказался здесь на карантине, - рассказал свою историю один из пациентов Арман Фалла. - Мне сделали тесты, чтобы подтвердить наличие коронавирусной инфекции. Я очень рад этим результатам - у меня нет коронавируса. Мне очень нравится клиника, в которой я провел время, - она похожа на отель. Большое спасибо главному врачу и всему персоналу".

Несмотря на это, из больницы в Коммунарке было уже несколько случаев побегов, однако сбежавших оперативно находили и возвращали в стационар. "Там они продолжат проходить необходимое лечение в соответствии со стандартом. Я хочу обратиться к жителям города с просьбой ответственно относиться к своему здоровью и не подвергать опасности благополучие и жизнь окружающих", - подчеркнула Анастасия Ракова.

Пока медицинской инфраструктуры для борьбы с коронавирусом в Москве хватает, однако в городе начали строить новый инфекционный центр - в ТиНАО сейчас работают около двух тысяч строителей, больничные корпуса должны быть готовы в течение нескольких недель.

Кстати

Где искать информацию?

Следить за развитием ситуации с коронавирусом в Москве проще всего на сайте мэрии mos.ru - в отдельном разделе там оперативно публикуется вся официальная информация, а также собраны рекомендации по профилактике вируса, симптомы заболевания, инструкции по действиям в тех или иных обстоятельствах, полезные контакты. О принимаемых мерах также регулярно на своем сайте sobyanin.ru отчитывается мэр Сергей Собянин.