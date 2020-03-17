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17.03.2020 12:16
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Музей Победы открывает онлайн программы для школьников

Текст: Ирина Огилько

Музей Победы подготовил новую экскурсионно-образовательную онлайн программу. Согласно ей, дважды в неделю на youtube-канале музея будут выходить интерактивные передачи. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе музея.

Новая программа поможет восполнить культурный пробел в связи с ограничением работы общественных и культурных пространств из-за угрозы распространения коронавируса.

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- Многие родители ради здоровья и безопасности своих детей вынуждены оставить их дома. Но это не означает, что у них должны быть ограничены возможности познания. Учитывая популярность интернета у подрастающего поколения, мы думаем, что наши онлайн экскурсии в формате увлекательных викторин не только помогут детям с пользой занять свое свободное время, но и узнать много нового о героической истории своей страны. Таким образом, доступ в Музей Победы останется для них открытым даже в сложившейся ситуации, - отметил директор Музея Победы Александр Школьник.

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Так два раза в неделю на youtube-канале музея будут выходить интерактивные передачи, рассказывающие об экспозиции "Подвиг Армии", диорамном комплексе, панораме "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев", открытых площадках военной техники. Ребята узнают об оружии Победы, быте партизан, битвах и героях Великой Отечественной, подвигах фронтовых собак.

Каждый 15-минутный ролик дополнит викторина из нескольких вопросов. Самые активные зрители, первыми правильно ответившие на вопросы, станут обладателями различных подарков, например, сертификата на костюмированную фотосессию в музее, воспользоваться которыми можно будет до 1 сентября 2020 года.

Информация о новых онлайн программах будет размещаться на сайте Музея Победы.

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