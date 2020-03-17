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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Человек полета

Первым в Тамбове юбилейную медаль к 75-летию Победы получил летчик Александр Боднар
Текст: Антон Валагин ("Российская газета", Тамбов)
Российская газета - Федеральный выпуск № 57(8111)
Военный комиссар Тамбова вручил медали к 75-летию Победы фронтовикам и труженикам тыла. Первым награду получил штурман дальней авиации, участник Парада Победы Александр Боднар. В июне ветерану исполнится 102 года.
Победу Александр Николаевич Боднар встретил во Львове, а 24 июня прошел по Красной площади Москвы. Фото: Алексей Сухоруков Победу Александр Николаевич Боднар встретил во Львове, а 24 июня прошел по Красной площади Москвы. Фото: Алексей Сухоруков
Победу Александр Николаевич Боднар встретил во Львове, а 24 июня прошел по Красной площади Москвы. Фото: Алексей Сухоруков

Александр Николаевич летал на тяжелом бомбардировщике ТБ-3. У самолета была открытая кабина, зимой экипаж летал в меховых комбинезонах, унтах и теплых шлемах. Скорость - 150 км/ч. ТБ-3 был легкой добычей истребителей, поэтому после первых же боевых потерь бомбардировщики стали летать только по ночам. "Ориентировался по отсвету рек, железные дороги узнавал по искрам из паровозных труб. Компас, карта, часы и глаза - вот и все мои помощники", - смеется старый летчик.
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Он бомбил немцев на подступах к Москве и Ленинграду, доставлял боеприпасы и продовольствие партизанам. За участие в обороне Сталинграда Боднар был награжден орденом Ленина.

Тогда же и нашел свою жену. Их полк базировался под Тамбовом, еще до войны Александр был знаком со здешней девушкой, но точного адреса не знал. Возвращаясь с задания, он вложил в снарядную гильзу письмо и записку с просьбой передать послание Надежде с улицы Сакко и Ванцетти. Привязал красную ленту для заметности и, пролетая над Тамбовом, сбросил. Через несколько дней получил - уже обычным способом - ответ с точным адресом и приглашением в гости. С тех пор они не расстовались.

За участие в обороне Сталинграда Боднар награжден орденом Ленина

Боднара дважды сбивали. Первый раз весной 42-го под Смоленском. Экипаж спустился на парашютах и попал к партизанам. Второй раз над Польшей. Командир и стрелок погибли в воздухе, остальные выпрыгнули. Александра Николаевича ранило в ногу. Поляки несколько дней прятали летчика от немцев, потом передали партизанам. Победу Боднар встретил во Львове, а 24 июня прошел по Красной площади Москвы.

После войны служил на Дальнем Востоке, а когда вышел в отставку, вернулся с женой в Тамбов и подался в журналистику. Стал рабкором, писал о промышленности. Работает ветеран и сейчас - пишет подводки про тамбовчан для радиопередачи "Герой нашего времени" на всероссийском радио.

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