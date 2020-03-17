В Москве выпустили кулинарные книги с рецептами из школьных столовых

В департаменте образования и науки города решили дать возможность попробовать школьную еду всем родителям. Для этого им раздали сборники рецептов, по которым готовятся все блюда в столовых школ и детсадов. В кулинарной книге "Готовим вместе!" 100 рецептов, отлично знакомых юным москвичам.

Горячая тема

Вокруг школьного питания в Москве происходит много дискуссий: кому-то нравится, кому-то нет. И это при том, что представители Всемирной продовольственной программы ООН оценивают его очень высоко. Один из них, международный эксперт в области школьного питания Даниэль Балабан, недавно побывал в российской столице и лично пообедал в столовой гимназии № 1995. Он признался, что питание в московской школе стало для него приятным сюрпризом. У родителей, которые получили от школ сборники с рецептами, теперь тоже меньше вопросов. На первой странице читаем: "В каждом рецепте раскрыт поварской секрет, без которого не получится приготовить так же вкусно, как в детском садике!". Серьезно? Среди моих знакомых больше тех, кто скорее старается забыть вкус жидковатого пюре и водянистой овсянки.

"Так было раньше, теперь меню в садах и школах гораздо разнообразнее и дети часто говорят, что обеды в столовых нравятся им больше домашних", - рассказала "РГ" председатель комиссии экспертно-консультативного совета родительской общественности по контролю организации и качества питания в учебных заведениях Наталья Анпеткова.

Если родители возьмутся приготовить по книге рецептов, то они поймут, из чего и как готовят школьные повара

По ее словам, если родители возьмутся приготовить по книге рецептов, то они поймут, из чего и как готовят школьные повара. А еще сборник поможет приучить ребенка к здоровому питанию. Все блюда в нем сбалансированы и строго рассчитаны по количеству белков, жиров и углеводов. Набор продуктов соответствует требованиям Роспотребнадзора. И как приготовлено тоже не все равно - предпочтение отдается щадящим режимам: варке, тушению, запеканию.

Званый ужин

Мама пятиклассника Кристина Титова признается, что ее сын далеко не все ест с охотой даже дома: "Ребята постарше обычно непривередливы и с аппетитом едят и дома, и в столовых. А вот детишки до пятого класса могут подолгу копаться в тарелках. Мой, например, не любит рыбу и мясо, зато сметает с тарелки макароны и омлет. Книга с рецептами поможет родителям приучить их к школьному питанию".

Сложностей в этом, по ее словам, возникнуть не должно, большинство блюд из сборника она уже готовила, и ее семье они пришлись по вкусу. К тому же она смогла, наконец, попробовать сырники, которые давно нахваливает ее сын. В кулинарном сборнике ей попался еще любопытный рецепт азу: "Никогда не думала, что соленые огурцы дадут такой необычный вкус. Узнала и секрет соуса без комочков - муку нужно подсушить на сковородке до кремового оттенка, затем разбавить водой и вводить в бульон через сито венчиком. Вся семья ест это блюдо с удовольствием".

Книга помогла Кристине даже решить ее многолетний спор с бабушкой, которая утверждала, что пшенную кашу нужно варить сразу в молоке, а в сборнике прямо говорится: "Крупу сначала варят в кипящей воде в течение 10 минут, затем воду сливают и добавляют молоко".

- А давайте я вас угощу булочками, которые мы научились делать с сыном, - предложила корреспондентам "РГ" Кристина.

В назначенный час мы были у дружного семейства на кухне и следили за приготовлением пышного теста. "Мы делаем булочки с изюмом. Такая сдоба считается полезной, потому что в ней есть витамины А, группы В и С", - объясняет хозяйка. Между тем Даня не очень разговорчив, он старается ровно раскатать тесто и придумать булочкам интересную форму. От него на противень уходят не привычные круглые пончики, а сердечки и косички. Прежде чем отправить их печься, мальчишка аккуратно посыпает их сахаром. "Если не добавлять изюм, из этого теста можно сделать еще и пиццу", - говорит он со знанием дела. Мама не может отказать сыну и достает из холодильника необходимые ингредиенты: колбасу, помидоры, маслины и сыр… Получается все действительно очень вкусным.

Большая перемена

Попробовав приготовить школьные блюда дома, родители могут воспользоваться новой услугой столичных школ - "выбор из меню". Ирина Панова, мама 11-летней Евгении, которая учится в школе № 1216, на портале госуслуг регулярно меняет и заказывает меню из дома. С помощью системы она комбинирует блюда, например, выбирает только суп или салат и мясное без гарнира. Из книги рецептов ее дочь узнала и попробовала сама приготовить запеченное творожное суфле и теперь регулярно заказывает его не только на завтрак в школе, но и угощает им всю семью.

Если же книга с рецептами не убедила родителей во вкусовых качествах школьной еды, они могут прийти в столовую лично и продегустировать все блюда. При желании мама или папа могут также проинспектировать поставку продуктов на пришкольный комбинат, убедиться в их качестве и условиях хранения. Но для этого обязательно нужна санитарная книжка. Чтобы не водить каждую тревожную маму по столовой, в школах есть управляющие советы, в составе которых имеется комиссия по контролю качества питания из пап и мам - членов родительского комитета, которым доверяют остальные родители.

На счету таких комиссий уже много дел в школах Москвы. Например, в школе № 1216 многие родители просили добавить в меню больше фруктов - не только яблок, но и апельсинов, мандаринов, киви - и как-то их дробить, потому что огромные яблоки, которые давали в столовой, школьники приносили домой. Ответственные родители из комиссии задали этот вопрос комбинату и уже через пару дней им завезли фреш-линию. В ней есть даже ассорти из овощей и фруктов в порционной современной прозрачной упаковке. Еще родители попросили закупить в столовые красивую посуду - белоснежные обеденные тарелки, супницы, салатницы, бокалы тюльпанообразной формы. Все это привлекает внимание ребят. Так, что теперь даже старшеклассники, которые, как правило, питались выпечкой и чаем, теперь с удовольствием съедают каши, биточки, овощные салаты.

К слову, о том, что мамы и папы интересуются питанием своих детей, свидетельствует недавний опрос ВЦИОМ: большинство родителей - 65% - сейчас удовлетворены качеством школьного питания в Москве.

В яркой кулинарной книге "Готовим вместе!" 100 рецептов, отлично знакомых юным москвичам по столовым. По ней легко готовить полезные блюда и дома.

Даня любит помогать маме, особенно, если дело касается булочек, которые получаются вкусными, как в школе.

Кстати

Как в ресторане

Названия блюд в школьных столовых придумывают родители, чтобы заинтересовать самых привередливых деток. Ребята охотно съедают салаты "Столичный" и "Цезарь", карбонару, наггетсы, а запивают мохито. В ближайшее время в меню льготников появится новинка - паста "Альфредо". Словом, почти как в ресторане.