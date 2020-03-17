Одними из первых перчатки надели кассиры на кольцевой станции "Проспект мира", постепенно их получат все 3700 билетных продавцов. К тому же у сотрудников подземки стали мерить температуру. Выборочно измеряют ее и у пассажиров. Темникова напомнила, что билеты необязательно покупать в кассе. На каждой станции работают автоматы, их начали дезинфицировать раз в час. Также можно пополнять "Тройки" дистанционно через приложение "Метро Москвы". А вот кому сейчас не стоит появляться в метро и даже выходить из дома, так это пенсионерам. Но ведь страшно жить, запершись в четырех стенах. Если вы или ваши близкие не в силах справиться с тревогой, можно обратиться за помощью к психологам. В городе круглосуточно работает телефон неотложной психологической помощи. Короткий номер: с городского телефона - 051 (звонок бесплатный) или с мобильного - 8 (495) 051.