Задержан водитель, сбивший вдову Юрия Любимова

Злоумышленник, сбивший в центре Москвы вдову экс-худрука Театра на Таганке Юрия Любимова Каталин Любимову, задержан правоохранителями.

Инцидент произошёл накануне. Вечером понедельника на Пречистенке автомобиль сбил женщину, после чего скрылся с места происшествия.

У пострадавшей диагностирован вывих колена и перелом руки, её госпитализировали.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий в Москве задержан водитель автомобиля Skoda 1997 года рождения, который на улице Пречистенке сбил Каталин Любимову, в результате чего она получила травмы", - приводит ТАСС слова источника в правоохранительных органах.

Отмечается, что задержанный сознался в содеянном. В его отношении составлен административный протокол.

Юрий Любимов и венгерская журналистка Каталин Кунц поженились в 1978 году. В 2014-м Любимов скончался.