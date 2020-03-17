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17.03.2020 22:30
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Доброй охоты!

Фильм "Книга моря" будет путешествовать по Чукотке на собачьих упряжках
Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Неделя № 58(8112)
Люди, киты, нерпы и собаки... И не только они фигурируют в фильме Алексея Вахрушева "Книга моря". Картину планировали выпустить в российский прокат 2 апреля. В необычном формате: кроме сеансов в кинотеатрах страны сделать отдельный - чукотский прокат в городах и селах региона во время гонки на традиционных собачьих упряжках. Федеральный прокат перенесли. Поездку по Чукотке пока нет. Однако настоящее кино всегда больше, чем просто фильм, и "Книга моря" прямое тому подтверждение.
Часть фильма "Книга моря" посвящена опасной охоте на китов. Часть фильма "Книга моря" посвящена опасной охоте на китов.
Часть фильма "Книга моря" посвящена опасной охоте на китов.

Производство этого фильма заняло пять лет, из них - полгода ушло на четыре экспедиции в район Берингова пролива. Режиссер Алексей Вахрушев - эскимос по национальности - сам родился и вырос на Чукотке, в городе Анадыре. Так что он хорошо знал, о чем снимает. Историю о том, как морские охотники Чукотки, или как их называют, люди, "живущие лицом к морю", добывают зверя в холодных водах Берингова пролива. На промысле они проживают истории-легенды местных широт. Особенность фильма в том, что он сделан в формате анимадок, который сейчас весьма популярен, что не умаляет его сложности. Часть фильма - документальные кадры, часть - анимационные. Монтаж картины сделан так искусно, что зритель сам не замечает, как переносится из мира снежных и морских пейзажей удивительной красоты, где происходит захватывающая охота, в реальность мультфильма, построенного на мифе "О женщине, которая родила кита". Анимацию для фильма "Книга моря" делали в Москве три года. И вот лишь одна деталь, благодаря которой можно понять, какой особенный этот фильм - в нем звучит исчезающий язык науканских эскимосов, на котором сегодня говорят не более 20 человек.

Фото: Олег Тихонов/РГ
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При этом картина "Книга моря" не делает акцент лишь на национальную и этническую составляющую. Она - произведение искусства, вот почему в свои программы ее включали крупнейшие фестивали мира, начиная от документального фестиваля в Лейпциге, где состоялась европейская премьера, и канадского HotDoc - там была североамериканская. В России картина получила премию "Ника" как лучший документальный фильм.

А далее "Книга моря" вышла за рамки кино и на сегодняшний день представляет собой культурно-просветительский проект из трех частей: Фильм - Выставка - Книга.

Выставка по материалам фильма была организована осенью 2019 года. Вначале - на фестивале "Улицы Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума на острове Русский в Приморском крае. Затем в течение двух месяцев она экспонировалась в Санкт-Петербурге, в МАЭ им. Петра Великого (Кунсткамера). А в декабре для нее организовали отдельный павильон площадью 100 квадратных метров в "Экспоцентре" на фестивале "Дни Дальнего Востока в Москве". Уникальная книга по материалам фильма должна выйти из печати 28 марта.

"Всегда радуйтесь и поклоняйтесь всему, что вас окружает" - об этом говорится в картине, анимационная часть которой делалась три года.
Цифра

1192 километра

Таково расстояние, которое охватит прокат на Чукотке. Со 2 по 19 апреля создатели фильма отправятся на собачьих упряжках по 12 населенным пунктам региона, где живут герои фильма - морские охотники Арктики. Большинство поселений труднодоступно. Однако их жители увидят фильм в том же качестве, что и зрители крупных городов, благодаря поддержке правительства Чукотского автономного округа. Тур "Книги моря" по берегам двух океанов будет подробно снят для Кинолетописи России.

Когда все дома

Что можно бесплатно посмотреть в Сети во время карантина

В связи с тем, что из-за коронавируса многие люди по всему миру вынуждены сидеть по домам на карантине, культурные институты и онлайн-ресурсы принимают меры для помощи в такой ситуации.

Вот лишь несколько примеров, о которых стало известно сегодня. Список будет пополняться в ближайшие дни.

Берлинская филармония: цифровой концертный зал

Берлинская филармония закрыта на карантин до 19 апреля. Но слушатели могут зарегистрироваться в Сети и бесплатно "пройти" в цифровой концертный зал на 30 дней. Приглашение в Digital Concert Hall можно активировать до 31 марта.

Венская опера: спектакли онлайн

С 15 марта Венская государственная опера, которая закрыта в связи с коронавирусом, ежедневно будет бесплатно транслировать записи своих оперных и балетных спектаклей. Трансляции появятся на потоковой платформе. Они будут начинаться в 18.00 по местному времени (по Москве - в 20.00) и будут в доступе в течение 24 часов.

"КиноПоиск": домашний кинотеатр

Одна из крупнейших российских онлайн-платформ подготовила подборку фильмов с прямыми ссылками под названием "Что смотреть на карантине". Сайт рекомендует, например, франшизы "Гарри Поттер" и "Бондиана", сериал "Друзья", классические фильмы с большим хронометражем: "Ирландец", "Однажды в Америке" и "Сцены из супружеской жизни", а также российский "долгоиграющий" сериал "Улицы разбитых фонарей" и мультсериал "Смешарики".

Для просмотра нужно иметь подписку "КиноПоиска", но там есть не очень затратные варианты.

Сервис Premier: фильмы - даром

С 15 марта весь контент, созданный телеканалами, продюсерскими компаниями, студиями российского холдинга "Газпром-медиа", будет доступен абсолютно бесплатно всей русскоязычной аудитории по всему миру. Таким образом, пользователи смогут бесплатно смотреть все проекты видеоплатформы Premier: сериалы, среди которых "Домашний арест", "Звоните ДиКаприо!", "Учителя", "Бихэппи", "Мертвое озеро", "Секта", последние сезоны популярных реалити-шоу, документальные и художественные фильмы, а также добавленные сегодня (помимо уже имеющихся) онлайн-трансляции телеканалов НТВ и "Матч! Страна". Для того чтобы получить бесплатный доступ, достаточно пройти регистрацию и обновить приложение Premier.

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