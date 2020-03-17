Фильм "Книга моря" будет путешествовать по Чукотке на собачьих упряжках

Люди, киты, нерпы и собаки... И не только они фигурируют в фильме Алексея Вахрушева "Книга моря". Картину планировали выпустить в российский прокат 2 апреля. В необычном формате: кроме сеансов в кинотеатрах страны сделать отдельный - чукотский прокат в городах и селах региона во время гонки на традиционных собачьих упряжках. Федеральный прокат перенесли. Поездку по Чукотке пока нет. Однако настоящее кино всегда больше, чем просто фильм, и "Книга моря" прямое тому подтверждение.

Производство этого фильма заняло пять лет, из них - полгода ушло на четыре экспедиции в район Берингова пролива. Режиссер Алексей Вахрушев - эскимос по национальности - сам родился и вырос на Чукотке, в городе Анадыре. Так что он хорошо знал, о чем снимает. Историю о том, как морские охотники Чукотки, или как их называют, люди, "живущие лицом к морю", добывают зверя в холодных водах Берингова пролива. На промысле они проживают истории-легенды местных широт. Особенность фильма в том, что он сделан в формате анимадок, который сейчас весьма популярен, что не умаляет его сложности. Часть фильма - документальные кадры, часть - анимационные. Монтаж картины сделан так искусно, что зритель сам не замечает, как переносится из мира снежных и морских пейзажей удивительной красоты, где происходит захватывающая охота, в реальность мультфильма, построенного на мифе "О женщине, которая родила кита". Анимацию для фильма "Книга моря" делали в Москве три года. И вот лишь одна деталь, благодаря которой можно понять, какой особенный этот фильм - в нем звучит исчезающий язык науканских эскимосов, на котором сегодня говорят не более 20 человек.

При этом картина "Книга моря" не делает акцент лишь на национальную и этническую составляющую. Она - произведение искусства, вот почему в свои программы ее включали крупнейшие фестивали мира, начиная от документального фестиваля в Лейпциге, где состоялась европейская премьера, и канадского HotDoc - там была североамериканская. В России картина получила премию "Ника" как лучший документальный фильм.

А далее "Книга моря" вышла за рамки кино и на сегодняшний день представляет собой культурно-просветительский проект из трех частей: Фильм - Выставка - Книга.

Выставка по материалам фильма была организована осенью 2019 года. Вначале - на фестивале "Улицы Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума на острове Русский в Приморском крае. Затем в течение двух месяцев она экспонировалась в Санкт-Петербурге, в МАЭ им. Петра Великого (Кунсткамера). А в декабре для нее организовали отдельный павильон площадью 100 квадратных метров в "Экспоцентре" на фестивале "Дни Дальнего Востока в Москве". Уникальная книга по материалам фильма должна выйти из печати 28 марта.

"Всегда радуйтесь и поклоняйтесь всему, что вас окружает" - об этом говорится в картине, анимационная часть которой делалась три года.

Цифра

1192 километра

Таково расстояние, которое охватит прокат на Чукотке. Со 2 по 19 апреля создатели фильма отправятся на собачьих упряжках по 12 населенным пунктам региона, где живут герои фильма - морские охотники Арктики. Большинство поселений труднодоступно. Однако их жители увидят фильм в том же качестве, что и зрители крупных городов, благодаря поддержке правительства Чукотского автономного округа. Тур "Книги моря" по берегам двух океанов будет подробно снят для Кинолетописи России.

Когда все дома

Что можно бесплатно посмотреть в Сети во время карантина

В связи с тем, что из-за коронавируса многие люди по всему миру вынуждены сидеть по домам на карантине, культурные институты и онлайн-ресурсы принимают меры для помощи в такой ситуации.

Вот лишь несколько примеров, о которых стало известно сегодня. Список будет пополняться в ближайшие дни.

Берлинская филармония: цифровой концертный зал

Берлинская филармония закрыта на карантин до 19 апреля. Но слушатели могут зарегистрироваться в Сети и бесплатно "пройти" в цифровой концертный зал на 30 дней. Приглашение в Digital Concert Hall можно активировать до 31 марта.

Венская опера: спектакли онлайн

С 15 марта Венская государственная опера, которая закрыта в связи с коронавирусом, ежедневно будет бесплатно транслировать записи своих оперных и балетных спектаклей. Трансляции появятся на потоковой платформе. Они будут начинаться в 18.00 по местному времени (по Москве - в 20.00) и будут в доступе в течение 24 часов.

"КиноПоиск": домашний кинотеатр

Одна из крупнейших российских онлайн-платформ подготовила подборку фильмов с прямыми ссылками под названием "Что смотреть на карантине". Сайт рекомендует, например, франшизы "Гарри Поттер" и "Бондиана", сериал "Друзья", классические фильмы с большим хронометражем: "Ирландец", "Однажды в Америке" и "Сцены из супружеской жизни", а также российский "долгоиграющий" сериал "Улицы разбитых фонарей" и мультсериал "Смешарики".

Для просмотра нужно иметь подписку "КиноПоиска", но там есть не очень затратные варианты.

Сервис Premier: фильмы - даром

С 15 марта весь контент, созданный телеканалами, продюсерскими компаниями, студиями российского холдинга "Газпром-медиа", будет доступен абсолютно бесплатно всей русскоязычной аудитории по всему миру. Таким образом, пользователи смогут бесплатно смотреть все проекты видеоплатформы Premier: сериалы, среди которых "Домашний арест", "Звоните ДиКаприо!", "Учителя", "Бихэппи", "Мертвое озеро", "Секта", последние сезоны популярных реалити-шоу, документальные и художественные фильмы, а также добавленные сегодня (помимо уже имеющихся) онлайн-трансляции телеканалов НТВ и "Матч! Страна". Для того чтобы получить бесплатный доступ, достаточно пройти регистрацию и обновить приложение Premier.