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17.03.2020 05:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В ЕАО судебный пристав притворился больным и улетел в Таиланд

Текст: Юлия Гарднер

В ЕАО возбуждено уголовное дело о мошенничестве при получении выплат (часть 1 статьи 159.2 УК РФ). Его фигурантом стал судебный пристав, который прикинулся больным и улетел на отдых в Таиланд.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Как выяснила во время проверки прокуратура Смидовичского района, в апреле прошлого года мужчина предоставил работодателю листок временной нетрудоспособности, отправив его по почте. При этом в больничном были указаны ложные сведения о наличии у него заболевания.

"Фактически же судебный пристав в указанный период времени выехал за пределы Российской Федерации и находился на отдыхе в Тайланде. Ложные сведения о наличии заболевания внесены им в листок нетрудоспособности с целью скрыть этот факт", - сообщает прокуратура ЕАО.

Таким образом, обвиняемый получил 9452 рубля в качестве пособия по временной нетрудоспособности, чем причинил ущерб Фонду социального страхования.

Материалы проверки направлены в полицию, где и возбудили дело.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Еврейская АО

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