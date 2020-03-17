В Приморье пьяный водитель спровоцировал ДТП с автобусом

В селе Лазо в Приморском крае во вторник утром произошло ДТП с автобусом, в результате которого травмы получили шесть человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД РФ.

Водитель Toyota Caldina с признаками опьянения выехал на встречную полосу, где столкнулся с городским автобусом ГАЗ, в салоне которого находились восемь пассажиров.

"Водитель Toyota госпитализирован, пять пассажиров автобуса получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, рулевой иномарки в декабре 2018 года был лишен водительских прав на полтора года за управление автомобилем в нетрезвом виде.