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17.03.2020 09:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приморье пьяный водитель спровоцировал ДТП с автобусом

Текст: Анна Бондаренко

В селе Лазо в Приморском крае во вторник утром произошло ДТП с автобусом, в результате которого травмы получили шесть человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГИБДД РФ.

Фото: МЧС РФ по Ульяновской области
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Водитель Toyota Caldina с признаками опьянения выехал на встречную полосу, где столкнулся с городским автобусом ГАЗ, в салоне которого находились восемь пассажиров.

"Водитель Toyota госпитализирован, пять пассажиров автобуса получили телесные повреждения и после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.

По данным ГИБДД, рулевой иномарки в декабре 2018 года был лишен водительских прав на полтора года за управление автомобилем в нетрезвом виде.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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