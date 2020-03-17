В Ижевске осудили четырех фигурантов дела о кладбищах

В Ижевске вынесли приговор четырем фигурантам "кладбищенского дела". Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

С 2018 года управляющие и смотрители Хохряковского и Южного кладбищ Ижевска каждый месяц за предоставление участков под захоронение получали деньги от предпринимателей, оказывающих ритуальные услуги.

В свою очередь, "за покровительство и попустительство по службе" они давали взятки начальнику Службы администрации кладбищ и его заместителю.

Схема работала более года. За это время управляющие двух кладбищ незаконно получили более 19 миллионов рублей, из которых 3,6 миллиона передали в качестве взятки начальнику Службы администрации кладбищ, а более 1,4 миллиона - его заместителю.

Преступную деятельность пресекли в феврале 2019 года. По факту происшествия возбудили уголовные дела по части 1 статьи 285 УК России "Злоупотребление должностными полномочиями" и по части 5 статьи 290 "Получение взяток в крупном размере". Во время расследования дела установили всех причастных, провели обыски в квартирах обвиняемых, изъяли большие суммы денег, имущество арестовали.

Управляющему Хохряковского кладбища суд назначил 1,5 года условно с испытательным сроком на два года, управляющему Южного кладбища - 10 месяцев условно с испытательным сроком на один год. Замначальника Службы администрации кладбищ приговорили к четырем годам условно с испытательным сроком на три года и штрафом в один миллион рублей. Уголовное дело начальника службы с обвинительным заключением направлено в суд.