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17.03.2020 15:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Мордовии 9-летняя девочка спасла провалившегося под лед одноклассника

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

В мордовском райцентре Торбеево девятилетняя школьница Анастасия Чулкова спасла от гибели одноклассника: мальчик провалился под лед.

Как сообщило Главное управление МЧС по региону, ЧП произошло на местном водоеме. Двое второклассников торбеевской школы №2 наблюдали за рыбками. Мальчик подошел ближе - к самой кромке льда. В результате лед треснул, и ребенок оказался в воде. Стоящая рядом девочка не растерялась и бросилась ему на помощь.

Фото: iStock
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- Сначала я хотела побежать за взрослыми, но поняла, что счет идет на секунды и решила сама помочь однокласснику, - рассказала Настя. - Я очень испугалась, но у меня не было другого выбора.

Мальчик барахтался в ледяной воде, пытаясь выбраться. Как только он оказался чуть ближе, девочке удалось поймать его за руку и вытащить на берег.

Семья юной героини очень гордится дочкой.

- Мы очень рады, что у нас такой смелый и ответственный ребенок. Ее младший брат Артем находится под надежной защитой, - отметила мама Насти.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия

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