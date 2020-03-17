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17.03.2020 13:36
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Мордовии экс-начальник женской колонии №14 предстанет перед судом

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)

Бывший врио начальника женской колонии №14 УФСИН по Республике Мордовия предстанет перед судом: его обвиняют в превышении должностных полномочий и служебном подлоге.

Как сообщили "РГ" в Следственном комитете по региону, расследование уголовных дел, возбужденных в отношении экс-руководителя исправительного учреждения, завершено.

Фото: РИА Новости
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- Обвиняемый и его адвокат знакомятся с материалами уголовного дела. Свою вину в содеянном бывший сотрудник исправительного учреждения не признает, - уточнила старший помощник СУ СК РФ по РМ Наталья Афанасьева.

По информации правозащитной организации "Зона права", речь идет о бывшем руководителе ИК-14 Юрии Куприянове. В качестве потерпевших фигурируют 210 женщин, большинство из них продолжает отбывать наказание в колонии. По материалам уголовного дела, в ноябре-декабре 2018 года врио начальника ИК-14 незаконно организовал привлечение осужденных без их добровольного согласия к выполнению сверхурочных работ на швейном производстве, в том числе ночью. Так, ряд женщин работали шесть дней в неделю по 15 часов в сутки.

Кроме того, Куприянова обвиняют в том, что в декабре 2018-го, когда в колонию нагрянула проверка, он распорядился подготовить два фиктивных приказа о привлечении заключенных к сверхурочным работам.

Напомним, что женская колония №14 УФСИН по РМ оказалась в центре громкого скандала осенью 2013 года, когда отбывавшая здесь наказание за хулиганство участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова обвинила руководство исправительного учреждения в злоупотреблениях, а Юрия Куприянова, занимавшего тогда пост замначальника ИК, - в угрозе убийством.

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