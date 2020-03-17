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17.03.2020 20:55
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

На языке жестов

В Оренбуржье заработал телеканал для инвалидов по слуху
Текст: Валентина Зотикова ("Российская газета", Оренбург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 57(8111)
Информационный телеканал для инвалидов по слуху начал работу в Оренбургской области. Социальный проект на собственные средства запустило местное отделение Всероссийского общества глухих: здесь готовят выпуски региональных новостей на языке жестов.

Как рассказали "РГ" организаторы проекта, необходимость в специальном телеканале для этой аудитории назрела давно. На сегодня в Оренбуржье проживают более 2000 человек, лишенных слуха, и эти люди сетуют на информационный голод. По словам председателя отделения Ильфата Кудакаева, реализовать идею по запуску телеканала, который в марте начал вещать на YouTube-канале организации, удалось фактически на одном лишь энтузиазме.

Фото: Алексей Черномырдин
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- Всю работу по подготовке контента и съемке новостных выпусков взяла на себя девушка-блогер, полностью лишенная слуха. Она сама отбирает новости, которые будут интересны для нашей аудитории, и рассказывает о них на языке жестов, - говорит собеседник. - Вот, к примеру, сегодня готовим сюжет об автошколе, где обучают инвалидов по слуху. Думаю, что эта новость заинтересует многих. Вообще наши зрители приняли проект на ура. В перспективе планируем снимать и другие программы, поднимать социальные темы, которые волнуют людей.

В Оренбуржье более 2000 человек, лишенных слуха, и они сетуют на информационный голод

Организаторы надеются выиграть грант на развитие проекта: это позволило бы найти средства на закупку профессионального оборудования. Соответствующая заявка на конкурс социальных инвестиций "Газпром нефти" "Родные города" уже подана, результаты станут известны в апреле.

Пока выпуски новостей для глухих в Оренбуржье выходят трижды в неделю - по понедельникам, средам и пятницам. Примечательно, что сюжеты идут с субтитрами - для тех, кто не знает языка жестов.

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