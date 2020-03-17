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17.03.2020 21:44
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Врачи предупредили о бесполезности антибиотиков против коронавируса

Текст: Руслан Мельников

Антибиотики не способны справиться с коронавирусом. Как рассказали ученые, противомикробные препараты, которыми, собственно, и являются антибиотики, эффективны против бактерий или грибков, но не против вирусов, живущих внутри клеток.

Мнение специалистов приводит РИА Новости. Член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов объясняет, что в борьбе с вирусами, включая и коронавирус, антибиотики бесполезны.

Фото: EPA
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Их есть смысл принимать, например, в том случае, если пневмонию вызывают бактериальные и грибковые инфекции. Однако и при заражении коронавирусом, врач тоже может прописать курс антибиотиков, если из-за ослабленного иммунитета заболевание усугубляется микробными патогенами.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также дает пояснения на этот счет, уточняя, что для лечения и профилактики коронавирусной инфекции антибиотики не используют. Однако их могут назначить из-за опасности возникновения бактериальной коинфекции.

Доцент кафедры инфекционных болезней у детей педиатрического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова Иван Коновалов предупреждает, что в случае самолечения не воздействующие на вирус антибиотики могут привести к побочным эффектам. Но при тяжелой форме заболевания коронавирусом и лечении в стационаре их применение оправдано.

"Вирус, по сути, создает некий "плацдарм" для поражения легких бактериями и грибками", - поясняет он.

При этом в ВОЗ отмечают, что препараты для борьбы с коронавирусом еще не разработаны.

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