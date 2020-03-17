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17.03.2020 13:29
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Новосибирский минздрав прокомментировал снижение заболеваемости ОРВИ

Текст: Юрий Прокопьев (Новосибирск)
Благодаря комплексу профилактических мер в Новосибирской области снизилась заболеваемость ОРВИ и гриппом: если со второго по восьмое марта за медицинской помощью в регионе обратился 20 441 заболевший, то с 9 по 15 марта - 19 427.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

"В этом году в Новосибирской области от гриппа привито более половины населения - 1,5 миллиона человек. Это, несомненно, сыграло свою роль в снижении сезонной заболеваемости. Также повлияла на уменьшение количества заболевших гриппом и ОРВИ профилактика коронавирусной инфекции. Меры профилактики гриппа и коронавируса одинаковые. Люди, опасаясь коронавируса, например, стали чаще мыть руки", - прокомментировал ситуацию министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Фото: Татьяна Кравченко
Новосибирцы стали реже болеть гриппом из-за профилактики коронавируса

По данным регионального управления Роспотребнадзора, среди заболевших преимущественно взрослые и подростки старше 15 лет. В эпидемиологический сезон циркулируют вирусы парагриппа, а также вирусы гриппа А/H1N1, В, вошедшие в состав вакцины, что гарантирует достаточную защиту от заболевания привитым людям.

Напомним, снижение уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом обсуждалось в начале марта на заседании оперативного штаба под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Глава региона отметил, что заболеваемость в этом году снизилась на 13 процентов по сравнению со средним показателем за последние пять лет. Андрей Травников поручил продолжить реализацию дополнительных мер профилактики для того, чтобы накопить опыт действий в период эпидемии и использовать эти наработки в дальнейшем.

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