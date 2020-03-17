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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Кошмарили по полной

Коллекторов оштрафовали за нахальство
Текст: Юлия Потапова ("Российская газета", Кемерово)
Российская газета - Федеральный выпуск № 57(8111)
Штраф - 200 тысяч рублей заплатит новосибирское коллекторское агентство, сотрудники которого донимали телефонными звонками жительницу Новокузнецка.

Договор займа незначительной суммы с кредитной организацией заключил сын женщины. Поскольку деньги он в срок не вернул, кредиторы прибегли к услугам конторы, специализирующейся на выбивании просроченных долгов. И жизнь гражданки, которая о сыновней задолженности ни сном ни духом, превратилась в кошмар. Звонили порой по несколько раз в сутки, не представляясь и не упоминая ни названия кредитора, ни юрлица, действующего от его имени. "Бомбардировка" повторялась каждую неделю. При этом телефонные переговоры записывались, хотя собеседницу об аудиозаписи никто не предупреждал. В конце концов измученная женщина обратилась в отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью коллекторов УФССП России.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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- Суд рассмотрел административное дело и признал юридическое лицо виновным, - сообщила "РГ" главный специалист-эксперт группы по взаимодействию со СМИ службы судебных приставов по Кемеровской области Наталья Прокофьева. - Правонарушителю назначен штраф в размере 200 тысяч рублей. Надо сказать, что эта организация уже неоднократно привлекалась к аналогичной ответственности в других регионах: Алтайском крае, Чувашии, Санкт-Петербурге, Рязани, Перми, Татарстане, Челябинске и так далее. И ее исключили из реестра юрлиц.

Всего же за минувший год к кузбасским приставам поступило более шестисот жалоб на действия коллекторов и микрофинансовых организаций, а общая сумма штрафов превысила 5,5 миллиона рублей (для сравнения, в 2018-м - 2,9 миллиона).

Происшествия Правосудие Охрана порядка Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово СФО Новосибирская область Новосибирск

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