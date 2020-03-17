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17.03.2020 07:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Новосибирске раскрыли убийство председателя ЖСК

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

В Новосибирске задержали подозреваемого в убийстве 66-летнего председателя правления ЖСК "Залесский". По данным следствия, мотивом преступления стал крупный денежный долг.

Как рассказали в пресс-службе областного ГУ МВД, 27 января около 10 часов утра председателю ЖСК, который шел на работу, несколько раз выстрелили в спину и затылок. Убийство произошло на улице Достоевского, почти в самом центре Новосибирска.

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По данным полиции, 53-летний задержанный был тесно связан с профессиональной деятельностью убитого. После совершения убийства, как считают следователи, он покинул Россию и скрылся на территории одной из стран Европы, где у него был вид на жительство. Однако в марте мужчина вернулся в Новосибирск.

В Следственном управлении СКР по Новосибирской области уточнили, что подозреваемый был задержан 11 марта. Ему предъявлено обвинение в убийстве, сейчас он находится под стражей. Следователи считают, что длительный конфликт между убийцей и его жертвой был связан с крупным денежным долгом потерпевшего.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

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