Алтайский следком возбудил уголовное дело в отношении замглавы администрации Барнаула Сергея Дёмина, курирующего градостроительство и земельные отношения. Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч. 6 УК РФ).

- По данным следствия, вице-мэр в прошлом году, действуя в сговоре с гендиректором муниципальной компании "Барнаулкапстрой", получил от бизнесмена 2,9 миллиона рублей. Взятка была дана за покровительство и лояльность мэрии к строительной фирме, возглавляемой бизнесменом. Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ России.

Дёмина задержали в фешенебельном особняке площадью более 300 квадратных метров. Коттедж, больше напоминающий дворец, построен в нагорной части краевого центра, которую местные жители зовут "Барнаульской Рублёвкой", и записан на жену Дёмина. Роскошное убранство комнат, размах внутридворовых построек, личный автотранспорт членов семьи вызвали невольный вопрос у сотрудников правоохранительных органов: "На какие средства?". Кстати, задекларированный Сергеем Дёминым доход по итогам 2018 года составил 1,593 миллиона рублей.

Арест чиновника продолжил череду событий, связанных со скандалом вокруг "Барнаулкапстроя". 19 февраля в офисе "БКС" прошли обыски, а в марте был задержан гендиректор компании Александр Канаков. Ему также было предъявлено обвинение в получении крупной взятки.

В среду будет решен вопрос об избрании в отношении Дёмина меры пресечения в виде заключения под стражу.