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17.03.2020 18:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стоп, огонь

Пожароопасный сезон введен в 14 регионах России
Текст: Тимофей Борисов
МЧС отчиталось о борьбе с огнем. Пожарным удалось справиться с природными возгораниями на всей территории России. Хотя еще накануне ситуация с огнем была весьма тяжелой сразу в нескольких регионах, и она продолжает оставаться напряженной до сих пор.

- Очаги природных пожаров за прошедшую неделю возникали на территории шести регионов Южного, Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов. Наиболее сложная обстановка складывалась в Карачаево-Черкесии и Краснодарском крае. Там введен особый противопожарный режим, - такие данные прозвучали на селекторном совещании в МЧС России.

Каким будет пожароопасный сезон в этом году

На тушении лесных пожаров было задействовано 169 человек и 31 единица техники. Спасательное ведомство и Рослесхоз призывают не расслабляться и соблюдать меры безопасности, не жечь сухую траву, не разводить костры, не бросать окурки. Ситуация действительно очень серьезная.

На сегодняшний день пожароопасный сезон открыт в 14 субъектах РФ: на всей территории Краснодарского края, Астраханской, Ростовской, Воронежской, Белгородской и Калининградской областей, Республик Крым, Ингушетия и Калмыкия, Северная Осетия - Алания, Чеченской, Кабардино-Балкарской, Карачаево-Черкесской, в 21 районе Приморского края.

Пожарные и лесники ходят с профилактическими рейдами и напоминают местным жителям в селах, что несанкционированные поджоги сухой травы на полях, придомовых территориях, дачных участках - это основная причина лесных пожаров. Поэтому в весенний период необходимо соблюдать запрет на такие выжигания.

В МЧС сообщили, что с начала этого года гибель детей на пожарах удалось снизить на 39 процентов

Эти профилактические мероприятия стартовали в рамках федеральной информационной противопожарной кампании "Останови огонь!". Она проходит третий год подряд, причем, как сообщили в Рослесхозе, весьма эффективно.

Не менее серьезной остается ситуация с техногенными пожарами. По данным МЧС России, только за прошедшую неделю было зарегистрировано более 8 тысяч техногенных пожаров. 290 из их были потушены с участием добровольных пожарных команд. К счастью, и это особо подчеркнули в МЧС, с начала года гибель детей на пожарах сократилась более чем на треть.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Дальний Восток СКФО Карачаево-Черкесия ЮФО Краснодарский край ЮФО Астраханская область ЮФО Ростовская область ЦФО Воронежская область Лесные пожары

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