В Мурманской области при сходе лавины погиб альпинист

В Хибинских горах Мурманской области при сходе лавины погиб альпинист. об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Трагедия произошла 16 марта.

- В 12.04 оперативному дежурному ПСП "Кировск" поступила информация о ЧП с пострадавшими, произошедшем в цирке Откола на хребте Тахтарвумчорр, - рассказали в ведомстве. - К месту происшествия немедленно выдвинулась дежурная смена, по пути к ней присоединились спасатели ПСП "Мурманск"- всего в спасательных работах было задействовано 8 человек.

Выяснилось, что несколько организованных группы альпинистов совершали плановое восхождение. При этом одна из групп вызвала сход лавины, под которую попала связка из трех спортсменов. Один из них, 28-летний петербуржец, погиб. Еще двое туристов, которые приехали из того же города, получили травмы различной степени тяжести.

Оказав пострадавшим первую помощь, спасатели на снегоходах доставили их к санаторию "Тирвас" возле города Кировска, где передали бригаде скорой медицинской помощи. Тело погибшего передано сотрудникам правоохранительных органов.

- Друзья, в Хибинах произошел несчастный случай - в лавине погиб наш друг, Дима Царегородцев, - сообщила на своей странице "ВКонтакте" федерация альпинизма Санкт-Петербурга. - В связи с этим, текущий сбор закрывается. Эта информация актуальна и для тех, кто планировал ехать в Хибины в конце этой недели.