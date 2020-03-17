На Кубани в лобовом ДТП пострадали трое детей

В Курганинском районе Кубани в результате столкновения двух автомобилей пострадали четыре человека, в том числе трое детей. Об этом сегодня сообщили в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выяснилось, что эта авария произошла накануне вечером на первом километре трассы Курганинск - Красное Поле. По предварительным данным, 31-летний водитель ВАЗ-21102 выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21063, за рулем которого находился 26-летний мужчина. От удара первый автомобиль загорелся, а второй - отлетел в забор.

"В результате происшествия получили травмы четверо пассажиров ВАЗ-21063 - двухлетний мальчик, девочки 13 и 15 лет, а также 19-летняя девушка, - рассказали в пресс-службе ведомства. - Обстоятельства ДТП выясняются. Известно, что водитель "десятки" не имел водительского удостоверения, пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности, а ребенок перевозился без детского кресла".