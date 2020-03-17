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17.03.2020 00:01
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Рыбалка на кухне

В Астрахани создали мини-ферму по выращиванию рыбы и овощей в квартире
Текст: Наталья Коротченко (Астрахань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 56(8110)
Самую настоящую мобильную ферму представили студенты и преподаватели кафедры "Аквакультура" Астраханского гостехуниверситета - конструкция размером всего в один квадратный метр умещается на кухне и позволяет выращивать рыбу и овощи. Установка не имеет аналогов в России и уже получила грант всероссийской программы "УМНИК"(участник молодежного научно-инновационного конкурса).

- Этот контейнер изготовлен из пищевого пластика и разделен на два уровня: нижний - рыбоводный и верхний, где выращиваются растения, - рассказала автор идеи студентка первого курса магистратуры АГТУ Елена Евграфова. - Между двумя уровнями непрерывно циркулирует вода - из рыбного с помощью насоса она поступает наверх к растениям. Те корнями впитывают оставшуюся от жизнедеятельности рыб органику - она содержит полезные для них азотистые вещества. Таким образом, растения выступают своего рода биофильтром, и очищенная вода снова спускается в нижний модуль - вот такой круговорот.

Фото: iStock
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Чтобы создать такой механизм, потребовалось около двух лет. Установка получилась небольшой по площади и недорогой по себестоимости - около 30 тысяч рублей. Проект Елена создавала при поддержке своего преподавателя, доцента кафедры "Аквакультура" Лины Лагуткиной. "Мы изучили мировую литературу, все прорывные методики, - рассказала педагог. - Сначала идею подал университет, а затем агентство стратегических инициатив - нужны были инструменты для развития компетенций сити-фермерства именно в области аквакультурных направлений, в которых у нашего вуза накоплен богатый опыт".

Кроме того, Лина Лагуткина выяснила, что живущие в рыборазводных прудах микроорганизмы после выпуска рыбы можно не утилизировать, а использовать в производстве корма для раков - он получается в 20 раз дешевле традиционных кормов. Педагог запатентовала разработку, и для испытаний мини-фермы ученые выбрали разведение раков. Но это не предел.

- Рыбу можно разводить, какую душе угодно: линей, карпов, тиляпию, даже осетровых, - говорит со знанием дела Елена Евграфова. После демонстрации мини-фермы на одном из межрегиональных форумов ей предложили место специалиста Волжско-Каспийского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Модулем уже интересуются спортшколы, желающие приучить воспитанников к полезному питанию, а также... церковные учреждения - во время Великого поста идея оказалось весьма актуальной.

- Все хотят видеть на своих столах свежие продукты, - говорит Елена. - А в этом небольшом боксе можно вырастить до 60 килограммов рыбы или раков, а также зелень и все виды овощей - редис, баклажаны, томаты - всего около 30 килограмм, и этого хватит на всю семью. Согласитесь, это настоящая ферма в квартире.

Экономика АПК Общество Наука Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань

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