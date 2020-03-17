В Геленджике мать задушила трехмесячную дочь из-за громкого плача

В Геленджике 34-летней женщине предъявили обвинение в убийстве трехмесячной дочери по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Кубани.

Установлено, что женщина с дочерью и супругом проживали в доме на улице Луначарского. По предварительным данным следствия, днем 13 марта 2020 года фигурантка находилась вместе с младенцем дома. Со слов обвиняемой, из-за громкого плача ребенка она задушила его с помощи полимерного пакета. Потом женщина сообщила матери супруга о том, что дочь скончалась, не сказав, что имеет отношение к ее гибели.

Обвиняемой избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также мотивов преступления. В ходе расследования следователи тщательно изучат условия жизни и воспитания ребенка в семье, а также проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

Расследование уголовного дела продолжается.