В Ростове осудили воевавших в Сирии братьев-террористов

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор двум братьям из Карабудахкентского района Дагестана. Жители села Зеленоморского, воевавшие в Сирии на стороне международных террористических организаций, суммарно приговорены к 32 годам лишения свободы и штрафу в размере 400 тысяч рублей.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что в марте 2012 года, осужденные добровольно вступили в состав незаконного вооруженного формирования. Вначале они у себя дома хранили патроны, ручные гранаты и взрыватели, а в 2013 и 2014 году перебрались в сирийский город Ракка. В полевом лагере боевиков они прошли физическую и психологическую подготовку, а также научились владеть стрелковым оружием и изготавливать взрывные устройства. До конца 2016 года братья участвовали в боевых действиях с правительственными войсками Сирии.

Возвратившись в Дагестан, подсудимые решили организовать в Махачкале тайник с оружием. Однако 8 февраля 2018 года братья были с поличным задержаны полицейскими.

В соответствии с приговором суда старший брат проведет 17 лет в исправительной колонии строгого режима, а младший - 15 лет.