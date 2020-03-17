В Симферополе при пожаре в жилом доме погибли четыре человека

В Симферополе при пожаре в одноэтажном жилом доме на переулке Днепропетровском погибли люди.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Крым, сообщение о пожаре поступило спасателям в 15 часов 25 минут. Приехав на место ЧП, огнеборцы двух пожарно-спасательных отделений Симферополя обнаружили горение на площади 40 квадратных метров. В 16 часов 05 минут пожар был локализован, а в 17 часов 27 минут - ликвидирован.

Сейчас проводится разбор завалов. Всего в ликвидации ЧС были задействованы 27 человек и девять единиц техники. По данным крымского министерства здравоохранения, при пожаре погибли четыре человека. Как уточняет МЧС РК, личности погибших и причины произошедшего выясняются.

Всего по информации ГУ МЧС России по РК, с начала 2020 года на пожарах в Республике Крым погибли 34 человека.