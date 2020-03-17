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17.03.2020 21:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Плотина у Невидимки

Благодаря проекту "Оздоровление Волги" великая русская река снова сможет стать полноводной
Текст: Роман Мерзляков ("Российская газета", Волгоградская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 57(8111)
Плотину, которая позволит поднять уровень воды в системе Каширинского водного тракта, возводят в Волгоградской области в рамках федерального проекта "Оздоровление Волги". В прошлом году в Волго-Ахтубинской пойме провели экологическую реабилитацию 22 водоемов, девять из них полностью расчистили. Построили девять водопропускных сооружений. На все потратили 850 миллионов рублей. В этом же году начнут строить 30 гидротехнических комплексов. Углубление дна и удаление растительности "прописали" для 31 озера и речушки.
Проблема обмеления Волги близка каждому волжанину: так, в 2019 году выглядела река Казанка, которая является притоком Волги и протекает через столицу Татарстана. Фото: Олег Тихонов Проблема обмеления Волги близка каждому волжанину: так, в 2019 году выглядела река Казанка, которая является притоком Волги и протекает через столицу Татарстана. Фото: Олег Тихонов
Проблема обмеления Волги близка каждому волжанину: так, в 2019 году выглядела река Казанка, которая является притоком Волги и протекает через столицу Татарстана. Фото: Олег Тихонов

Названия у многих из них колоритные: Шуляшка, Бешеное, Большая Киляшка, Гнилой, Дудак, Верблюд, Вшивое... Протоки, расходящиеся от реки Ахтубы, называются ериками. Вот на ерике Старый Каширин как раз и строят большую переливную плотину возле хутора Невидимка. Населенный пункт свое название полностью оправдывает: со стройплощадки его не разглядеть.

Фото: РИА Новости
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- Емкость Каширинского тракта увеличится. Работы планируем завершить в 2020 году. Повышаем обводнение прилегающих территорий. Рядом проживают две с половиной тысячи жителей, - рассказывает "РГ" замначальника отдела водного хозяйства областного комитета природы Александр Жихарев. - В озерах и ериках будет больше влаги, что позволит сохранить биоразнообразие поймы. Уровень воды поднимется на полтора метра на протяжении 60 километров - от Ахтубы до плотины.

Возведение этого гидросооружения обойдется в 160 миллионов рублей. Отметим, что реализация самого проекта рассчитана до 2024 года. За это время в Волгоградской области должны расчистить 93 водных объекта и сделать 72 водопропускных сооружения. Это обойдется в 25 миллиардов рублей из федерального бюджета.

Вообще слово "оздоровление" в названии проекта не случайно. Здесь прямая аналогия с человеческим организмом - особенно хорошо это заметно на примере Волго-Ахтубинской поймы. Вода из Волги попадает в ее левый рукав Ахтубу, а из той - уже по ерикам по всему природному парку. Если в кровеносной системе образуется тромб, это может привести к печальным последствиям. Из-за маловодья на речушках появились своеобразные пробки: русла затянуло илом и мусором, произошло заболачивание. Там, где была водная гладь, колышутся стебли сорной травы. Поэтому и необходимо сначала все расчистить, иначе спасительная жидкость просто не пробьется до дальних уголков.

Уровень воды поднимется на полтора метра на протяжении 60 километров - от Ахтубы до плотины

Плотина на Старом Каширине позволит создать небольшое водохранилище. Длина сооружения - 83 метра, высота - шесть с половиной. По дну проложат три трубы, через которые вода пойдет дальше по течению.

- Работы продолжаются с прошлого года. На трубы установят затворы, которые будут регулировать воду. Надобность в объекте возникла не сегодня. Эта плотина венчает собой большой этап. До этого мы чистили ерики и озера, и теперь вода доходит до Каширинского тракта, - объяснил руководитель Дирекции водохозяйственного строительства Михаил Ситников. - Из-за обмеления у нас пропадала рыба. Плотина будет держать воду по всему тракту.

Гарантия на объект - пять лет. Глубина увеличится в два раза: с трех до шести метров. Каширин питает множество более мелких ериков, ответвляющихся от него. Изменения почувствует не только природа, но и местные жители.

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