На Урале госпитализируют пассажиров поезда из-за контакта с заразившимся

Четверых пассажиров поезда сообщением Москва - Новый Уренгой по решению суда в принудительном порядке госпитализируют в Екатеринбурге.

Как сообщил сегодня глава свердловского управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских, в поезде ехал зараженный коронавирусом человек, шестеро находившихся с ним рядом и вступавших в контакт пассажиров вышли на Урале. Это случилось в минувшие выходные.

"Два человека были сразу госпитализированы в Талице. Четыре человека (матери с дочерьми) в Екатеринбурге отказались от госпитализации, и вчера состоялись судебные заседания", - цитирует начальника ведомства агентство "Интерфакс".

По данным Козловских, в обсервации в Первоуральске (городе-спутнике Екатеринбурга) находится гражданка Китайской народной республики, которая прибыла 12 марта - за ее состоянием пристально наблюдают медики. А в целом под наблюдением врачей на Среднем Урале - 422 человека (357 россиян и семь граждан Южной Кореи).