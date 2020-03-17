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Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

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Первый раунд турнира претендентов стартовал в Екатеринбурге
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 57(8111)
Турнир претендентов стартовал в Екатеринбурге. За право сыграть в матче за шахматную корону против действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена поспорят восемь гроссмейстеров, среди которых трое россиян - Александр Грищук, Ян Непомнящий и Кирилл Алексеенко.

Грищук и Непомнящий отобрались на турнир претендентов через серию Гран-при Международной шахматной федерации (ФИДЕ), а 22-летний Алексеенко получил специальное приглашение от организаторов. В Екатеринбурге также сыграют голландец Аниш Гири, француз Максим Вашье-Лаграв, китайцы Ван Хао и Дин Лижэнь и, конечно, американец Фабиано Каруана. Именно он победил в аналогичном состязании в 2018 году в Берлине и потом бился с Карлсеном, в первый раз за всю историю чемпионатов мира сведя все партии в классические шахматы вничью, но проиграв три последующие партии на тай-брейке.

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Каруана и сейчас является рейтинг-фаворитом турнира. Он занимает второе место в рейтинге ФИДЕ, в его активе 2842 балла. В топ-4 входит Дин Лижэнь (2805), а также два наших шахматиста: трехкратный чемпион мира по блицу и двукратный победитель Всемирных шахматных олимпиад в составе сборной России Александр Грищук (2777) и чемпион Европы 2010 года, двукратный победитель командного чемпионата мира Ян Непомнящий (2774).

Так что благоприятному прогнозу президента Федерации шахмат России Андрея Филатова можно верить. К тому же в 2016-м в турнире претендентов победу уже праздновал наш гроссмейстер - Сергей Карякин.

- Надеемся, что наши ребята проявят себя. Желаем успехов и, конечно, будем следить, у наших ребят шансы есть, - приводит слова Филатова ТАСС. - Нынешний турнир очень ровный, собрался сильный состав участников, но и наши ребята крепкие. Будем болеть.

Правда, поддерживать россиян придется дистанционно. В связи с эпидемиологической ситуацией и усилением мер безопасности на турнире претендентов зрители не будут допущены в игровой зал. Туда пустят только аккредитованных лиц, включая прессу, и то на первые пять минут с момента начала партии. Фото- и видеосъемку разрешено проводить только с расстояния шести метров от участников. В данной ситуации следить за ходом борьбы все желающие смогут на официальном сайте турнира и на сайте ФИДЕ. Комментировать партии на русском языке будет известный гроссмейстер и тренер Сергей Шипов. Трансляция будет доступна журналистам и тем любителям шахмат, кто будет находиться в зоне активностей турнира.

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