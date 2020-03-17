Сергей Шипов: Все-таки в шахматах ничейные тенденции очень велики

Участники турнира претендентов-2020, который стартовал в Екатеринбурге, отыграли первые партии. Все они друг за другом говорили, что начали турнир слабо: критиковали себя даже победители. Корреспондент "РГ" узнала, что думает о результатах дебюта гроссмейстер Сергей Шипов, который пять с лишним часов комментировал ход игры.

Как вы оцениваете первый тур? Гроссмейстеры считают, что сыграли плохо…

Сергей Шипов: Самобичевание, как и самоирония, характерны для шахматистов. На мой взгляд, игра была достаточно высокого качества. Волнение на старте всегда есть, даже если ты опытный шахматист. Тот же великий Михаил Таль, ставший восьмым чемпионом мира по шахматам, во многих своих турнирах стартовал с поражения. И это нормальное явление: стартовый блин часто комом. Участники всего лишь упустили перевес.

Что стало самым неожиданным результатом на старте турнира?

Сергей Шипов: Сенсация первого тура ‒ это, безусловно, поражение Дин Лижэня из Китая. Он стоит в двойке главных фаворитов с Каруана и многие на него ставили. Почему он, имея комфортную позицию с большим перевесом, несколькими буквально самоубийственными ходами поставил себя за грань поражения, пока необъяснимо. Всё, что творится в мире, здесь не при чем. Он абсолютно здоров. Я думаю, у нас самый здоровый турнир за всю историю шахмат. В какой-то момент он, видимо, потерял концентрацию.

Удалось ли Фабиану Каруана подтвердить статус фаворита?

Сергей Шипов: Он показал прекрасную дебютную подготовку. Однако, имея несомненный перевес черными фигурами, не смог выиграть, и вышла ничья. Всё-таки в шахматах ничейные тенденции очень велики. Даже имея выгодные предпосылки к победе, ты можешь не получить ее, если у тебя сильный соперник с холодной головой. Максим Вашье-Лаграв в состязании с Фабиана Каруана отработал защиту как надо.

Как в игре с таким серьезным соперником ‒ Александром Грищуком, самый молодой участник турнира Кирилл Алексеенко вырвал ничью?

Сергей Шипов: У него партия была весьма сложная. Играя с Александром Грищуком, он попал, казалось бы, в безнадежное поражение. Но всё сложилось иначе, еще пару таких партий, и, возможно, Кирилл войдет во вкус. Нужно сказать, что в таких турнирах участники, как правило, ищут слабое звено, все могут захотеть обыграть именно его. Но, когда действуешь вторым номером, а соперники раскрываются и рискуют, есть шанс нанести контрудар. Кириллу нужно держать позицию, каждая ничья ему идет в плюс.

Справка "РГ"

По итогам первого тура, лидерами стали Ян Непомнящий и Ван Хао, российский и китайский гроссмейстеры, соответственно. Фаворитом же нынешнего турнира изначально признали Фабиана Каруана, занимающего второе место в рейтинге ФИДЕ (2842 балла). За ним идут Дин Лижэнь (2805), Александр Грищук (2777), Ян Непомнящий (2774), Максим Вашье-Лаграв (2767), Анри Гири (2763), Ван Хао (2762) и Кирилл Алексеенко (2698).