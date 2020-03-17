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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Не вынося на публику

Текст: Наталия Швабауэр (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 58(8112)
Мирить спорящих в судах теперь будут бесплатно судебные примирители. Если истец и ответчик согласятся на такую процедуру вместо обычного процесса, производство приостановят.

Напомним, институт судебного примирителя ввели в России с 25 октября 2019 года. В первый список попало 342 человека (в УрФО - по 4-5 на регион, лишь на Ямале один). В Свердловской области урегулированием гражданских и административных дел при областном суде займутся Владимир Разбойников и Юрий Тимофеев. При Арбитражном суде Уральского округа - Любовь Панова и Зоя Семенова. При Уральском окружном военном суде - Сергей Баев. Все - судьи в отставке.

Суд рассчитывает за счет опытных "отставников" разгрузить коллегии

- Примиритель - это смесь переговорщика, медиатора и судьи. Он должен изучить фактические обстоятельства дела, выяснить претензии сторон, проанализировать доказательства. Ну и, наконец, подтолкнуть стороны к примирению, выявив взаимные интересы. С другой стороны, судебный примиритель может прекратить процедуру, если не видит перспектив для урегулирования конфликта, стороны злоупотребляют своими правами, не являются на встречи, противодействуют, - поясняет Ирина Решетникова, председатель Арбитражного суда Уральского округа.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Верховный суд утвердил список судебных примирителей

В Свердловском облсуде рассчитывают за счет опытных "отставников" разгрузить коллегии. Только в первой инстанции в 2019 году в регионе рассмотрели 1,7 миллиона дел. Из них 209-ю мировыми судьями - 946 тысяч дел, на 458 районных судей пришлось 124,5 тысячи дел. Несложно подсчитать нагрузку. При этом всего 0,5 процента споров закончились "мировой", медиативные соглашения заключаются еще реже: в 0,08 процента случаев.

По мнению Ирины Решетниковой, новая примирительная процедура окажется востребованной. Она бесплатная для сторон, в отличие от медиации. Кроме того, можно вернуться в суд в любой момент, сохранив при этом конфиденциальность переговоров, что в публичном разбирательстве невозможно.

- Примирение - процесс, который выгоден не только судьям, но и гражданам: он позволяет минимизировать затраты, время, нервы. Если примирение организовано профессионально, результат устроит всех, - считает Владимир Бублик, ректор УрГЮУ.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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