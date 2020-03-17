А вы помните свой первый сотовый телефон? Или хотя бы то ощущение, которое испытали, впервые воспользовавшись гениальным изобретением уже прошлого века? Журналист Диана Королькова, представившая в Доме Маклецкого свою книгу "Бремя первых", эти исторические события не просто наблюдала, она принимала в них непосредственное участие - вместе со своим отцом, Валерием Молчановым, создавшим первую на Урале компанию мобильной связи "Уралвестком".

Кстати, в 2020 году исполняется 25 лет с момента открытия первого офиса "Уралвесткома" и начала продаж сотовых телефонов в Екатеринбурге и Свердловской области. Сначала подключенным абонентом стало областное правительство, а вскоре тяжелая и громоздкая "мобила" превратилась в непременный аксессуар одетых в малиновые пиджаки или костюмы "Адидас" "новых русских". Деньги в офис продаж клиенты приносили в коробках и пакетах: при курсе доллара 4620 рублей стоимость первоначального платежа составляла от 12 до 20 миллионов рублей. А потом сотовый телефон пришел в жизнь обычных горожан. О том, как это происходило, какие проблемы приходилось решать первопроходцам и почему им пришлось уйти спустя 18 лет после блестящего начала, и рассказывает книга Дианы Корольковой, представляющая собой серию интервью с ее отцом.

Книга появилась благодаря поддержке "Лаборатории воспоминаний" - совместного проекта Музея истории Екатеринбурга, Волонтерского общества Свердловской области и издательского сервиса Ridero. Цель проекта - помогать публикации самых интересных воспоминаний о том, как менялся Екатеринбург-Свердловск на протяжении десятилетий, о его жителях и их судьбах.

Весной прошлого года, отобрав из множества заявок два десятка, организаторы предложили их авторам целую серию теоретических и практических занятий - своеобразный краткий курс мемуариста. В результате жюри выбрало троих авторов, представивших наиболее любопытные идеи для книг. Произведения двух "лаборантов"-победителей, Екатерины Иващенко и Натальи Салтановой, вышедшие в свет в течение года, были посвящены судьбам горожанок, родившихся в 30-50-е годы XX века, и истории парусного спорта на Урале. Кроме того, Музей истории Екатеринбурга наградил спецпризом Светлану Гоцуленко, которая составила авторский путеводитель по юго-западному району Екатеринбурга.

При таком подходе нельзя не признать, что нетуристических объектов в нашем городе просто нет, есть те, что пока ждут своих исследователей.

Кстати

Проект "Лаборатория воспоминаний" открыл набор слушателей на второй сезон. Заявки принимают по трем направлениям - "Школа городских маршрутов", "Лаборатория воспоминаний" и "Нарисованный город". Все подробности на сайте cityschools.ru.