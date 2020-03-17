В Кургане вышла книга об уникальном археологическом памятнике "Святилище Савин-1 эпохи энеолита в Притоболье: антология статей". О Савине до сих пор ходят легенды, вызывающие одновременно страх и любопытство. Опираясь на научные исследования, историки попытались отделить правду от вымысла.

В переводе с угорского Сав, Савн - остров посреди болота. Археологический памятник расположен на возвышенности в пойме реки Тобол, в 40 километрах к северу от Кургана и в километре от деревни Бузан Белозерского района. Возвышенность со всех сторон окружена водой. Именно поэтому, видимо, ее и выбрали для святилища: с вершины хорошо просматривается окружающая местность. Долгое время о Савине мало что знали. Люди в те места не ходили - боялись злых духов. Однако любопытство взяло верх. В начале 1980-х один из местных жителей, Василий Бабушкин, собрал в святилище целую коллекцию черепков посуды, изделий из камня. Находки передал в областной краеведческий музей, оттуда они попали к археологу Михаилу Вохменцеву. Под его руководством в 1982 году на Савине начались раскопки.

- Тогда в стране был большой интерес к эпохе энеолита, когда заканчивался период мегалитов: сооружений из огромных каменных глыб. Непонятно, как изготавливали эти 30-, 70- и даже 300- тонные столбы, как их наши предки перемещали, где хотели использовать. В IV-III тысячелетиях до нашей эры происходит приручение домашних животных, изобретение колеса и освоение металла, которое без преувеличения относится к революционным открытиям. Меня, конечно, сразу заинтересовали черепки, - рассказал археолог.

Некоторые исследователи считают Савин древней обсерваторией. По мнению директора Гуманитарного института КГУ Дениса Маслюженко, подобное представление ошибочно: назвать Савин местом для научного наблюдения за звездами нельзя. Но то, что он служил пунктом слежения за астрономическими явлениями, связанными с Солнцем и Луной, и ориентиром во времени и пространстве, бесспорно. Древние люди тоже хотели знать, когда наступит зима, весна, лето, поэтому изобрели такой "календарь".

Кстати

Планируется, что на месте древнего святилища Савин-1 вскоре откроется первый в Курганской области музей под открытым небом. Он впишется в большой туристический маршрут по Белозерскому и Варгашинскому районам. Между тем сам комплекс хранит еще много неизученной информации о древнем мире. Так что изучение памятника только начинается. Ученые обещают делиться новыми открытиями на специально созданном сайте savin.kurgan.pro.