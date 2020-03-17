Новости

Володин о Гагариной: Она была надежным тылом для супруга 22:06
Цены на нефть опустились ниже 29 долларов за баррель 22:03
Горсовет украинских Черновцов запер пенсионеров дома 21:56
Врачи предупредили о бесполезности антибиотиков против коронавируса 21:44
На Кубани ограничили мероприятия с участием свыше 100 человек 21:42
Эксперты ВОЗ объяснили, как зависит распространение коронавируса от сезона 21:20
Росстандарт рассказал о проценте суррогатного топлива на АЗС 21:14
Путин поручил усилить контроль за обращением лекарств 20:51
Разумный риск инвесторов защитят от уголовного преследования 20:45
Минздрав организует круглосуточные консультации для врачей 20:33
Круизный лайнер с заболевшими COVID-19 встал на рейд около Кубы 20:27
ФАС напомнила о недопустимости ценовых прогнозов 20:26
Исследование: макаки не восприимчивы к повторному заражению коронавирусом 20:25
Заразившуюся коронавирусом Куриленко отказались госпитализировать 20:24
МИД создал штаб для помощи "застрявшим" за рубежом граждан РФ 20:16
В регионах назвали фейком слухи о дезинфекции городов с воздуха 20:08
Актриса Рэйчел Мэттьюз заразилась коронавирусом 20:03
РПЛ подготовила рабочую версию календаря на остаток сезона 19:53
Турнир претендентов ФИДЕ-2020 стартовал в Екатеринбурге 19:40
"Ролан Гаррос" перенесли на конец сентября 19:37
Школьники в Татарстане уйдут на каникулы раньше 19:11
Въезд в Россию сохранится у белорусов, имеющих вид на жительство в РФ 19:09
Четвертая заболевшая коронавирусом калининградка вернулась из Польши 19:03
Яндекс создаст платформу онлайн-обучения за 200 млн рублей 18:58
Заразившихся коронавирусом Тома Хэнкса с женой выписали из больницы 18:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пункты техосмотра попадут под жесткий контроль
Пункты техосмотра попадут под жесткий контроль
Социологи оценили разницу между богатыми и малообеспеченными россиянами
Социологи оценили разницу между богатыми и малообеспеченными россиянами
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
ВОЗ назвала лекарство, которое можно принимать самостоятельно при COVID-19
17.03.2020 20:33
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Тайны древнего святилища

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 58(8112)
В Кургане вышла книга об уникальном археологическом памятнике "Святилище Савин-1 эпохи энеолита в Притоболье: антология статей". О Савине до сих пор ходят легенды, вызывающие одновременно страх и любопытство. Опираясь на научные исследования, историки попытались отделить правду от вымысла.

В переводе с угорского Сав, Савн - остров посреди болота. Археологический памятник расположен на возвышенности в пойме реки Тобол, в 40 километрах к северу от Кургана и в километре от деревни Бузан Белозерского района. Возвышенность со всех сторон окружена водой. Именно поэтому, видимо, ее и выбрали для святилища: с вершины хорошо просматривается окружающая местность. Долгое время о Савине мало что знали. Люди в те места не ходили - боялись злых духов. Однако любопытство взяло верх. В начале 1980-х один из местных жителей, Василий Бабушкин, собрал в святилище целую коллекцию черепков посуды, изделий из камня. Находки передал в областной краеведческий музей, оттуда они попали к археологу Михаилу Вохменцеву. Под его руководством в 1982 году на Савине начались раскопки.

Фото: Самарский госуниверситет
В Самаре разработают "машину времени" для археологов

- Тогда в стране был большой интерес к эпохе энеолита, когда заканчивался период мегалитов: сооружений из огромных каменных глыб. Непонятно, как изготавливали эти 30-, 70- и даже 300- тонные столбы, как их наши предки перемещали, где хотели использовать. В IV-III тысячелетиях до нашей эры происходит приручение домашних животных, изобретение колеса и освоение металла, которое без преувеличения относится к революционным открытиям. Меня, конечно, сразу заинтересовали черепки, - рассказал археолог.

Некоторые исследователи считают Савин древней обсерваторией. По мнению директора Гуманитарного института КГУ Дениса Маслюженко, подобное представление ошибочно: назвать Савин местом для научного наблюдения за звездами нельзя. Но то, что он служил пунктом слежения за астрономическими явлениями, связанными с Солнцем и Луной, и ориентиром во времени и пространстве, бесспорно. Древние люди тоже хотели знать, когда наступит зима, весна, лето, поэтому изобрели такой "календарь".

Кстати

Планируется, что на месте древнего святилища Савин-1 вскоре откроется первый в Курганской области музей под открытым небом. Он впишется в большой туристический маршрут по Белозерскому и Варгашинскому районам. Между тем сам комплекс хранит еще много неизученной информации о древнем мире. Так что изучение памятника только начинается. Ученые обещают делиться новыми открытиями на специально созданном сайте savin.kurgan.pro.

Общество История Культура Арт Музеи и памятники Культура Литература Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область

Главное сегодня

Цены на нефть опустились ниже 29 долларов за баррель
Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля
Голикова: В РФ зафиксировано 114 зараженных коронавирусом
Умер Эдуард Лимонов
Что надо знать о коронавирусе: меры профилактики и где сдать анализ
Сертификаты на маткапитал семьи получат автоматически