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Текст:   Татьяна Воробьева 
13:00 17.03.2020

В России уменьшилась площадь однокомнатных квартир в новостройках

Любопытную тенденцию отметили аналитики рынка недвижимости: за последние четыре года в стране стали строить однокомнатные квартиры меньшего размера, чем раньше. "В среднем площадь "однушек" снизилась на 0,4 квадратных метра - с 39 до 38,6 квадратных метров", - говорится в исследовании портала Domofond.ru.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Начнем с позитивной части этого рейтинга - с городов, где, напротив стали строить более просторное жилье. На первом месте - Грозный с ростом на 8 квадратных метра: в столице Чечни в 2016 году средняя "однушка" представляла собой жилплощадь размерами 40 "квадратов", в этом году - 48.

Высокий показатель роста отмечен в Магнитогорске: за 4 года площадь малометражки в новом доме увеличилась на 6 квадратных метров. Во Владивостоке, который занял третью строчку, - на 3,5 "квадрата". Чуть-чуть отстает Томск с показателем 3,3 квадратных метра.

Фото: iStock
В России снизились цены на новостройки

Также в десятку вошли Стерлитамак, Нижний Тагил, Ставрополь, Белгород Кострома Нижний Новгород - во всех городах площадь "однушек" выросла на 2,6-2 квадратных метра.

Рейтинг городов, где застройщики предлагают скромных размеров квартиры, возглавляет подмосковная Балашиха: 35 "квадратов" против 42-х в 2016 году. То есть средняя площадь "однушек" здесь сократилась на 7 квадратных метров.

В трех муниципалитетах площадь уменьшилась от 3,4 до 3,2 "квадратов" - это Казань, Иркутск и Курган. А в вилку от трех до двух квадратных метров вписались следующие "обитатели" десятки рейтинга: Якутск, Уфа, Подольск, Химки Череповец и Чита.

В пяти городах-миллионниках размеры квартир за четыре года увеличились (Нижний Новгород, Новосибирск, Челябинск, Ростов-на-Дону и Самара), в трех - не изменились (Воронеж, Омск и Санкт-Петербург), а в восьми - уменьшились (Красноярск, Краснодар, Пермь, Москва, Волгоград, Екатеринбург, Уфа и Казань). В столице Татарстана показатель просел сильнее всего - на 3,4 квадратных метра.

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