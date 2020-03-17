Есть такая работа "тайный покупатель". Имеются в виду не сотрудники Роспотребнадзора, которые по закону имеют право проводить контрольные закупки в сферах продаж и услуг, чтобы понять, где и как обманывают потребителей. "Тайных покупателей" нанимают сами торговые предприятия или салоны, мастерские, частные клиники и так далее, чтобы по итогам собранной информации улучшить качество работы.

Вроде бы работа не пыльная. Сходил в магазин или салон красоты, пообщался с продавцами и менеджерами, что-то купил, написал отчет и получил вознаграждение. Но все ли так просто? Кому подойдет такая работа? И сколько за нее реально заплатят? Эксперты портала "Хед Хантер" рассказывают про все хитрости этой с виду незамысловатой деятельности.

Как устроиться на работу "тайным покупателем"?

На сайтах с вакансиями всегда есть предложения о такой работе. Сейчас по соответствующему запросу в "Хед Хантере" выскочило сразу 162 вакансии.

"Тайных покупателей" нанимают как массовые торговые сети, так и бутики, салоны по продаже товаров премиум-класса, банки, кафе и рестораны, салоны красоты и другие организации сферы обслуживания. Чаще всего к "тайным покупателям" не предъявляют особых требований. Но это когда речь идет о масс-маркете.

А вот если надо, например, проверять, как продаются квартиры в жилищных комплексах премиум-класса, то придется войти в роль состоятельного покупателя: иметь соответствующую брендовую одежду, аксессуары, уметь четко и выдержанно выражать свои мысли, уверенно держаться. И вовсе не факт, что сумку от Chanel дадут в качестве реквизита. Некоторые компании попросят иметь свою одежду и аксессуары. Правда, не очень понятно, на что рассчитывают работодатели: если у человека есть очень дорогая сумка от Chanel, зачем ему подработка в качестве "тайного покупателя"? Если нужно ездить и проверять, как работают техцентры по обслуживанию автомобилей, то надо иметь свою машину определенной марки. Вот, например, одна известная компания, официальный дилер многих марок автомобилей, приглашает "по-настоящему выдающихся людей, единомышленников, которые любят сложные задачи и работу на результат! Мы ищем тех, кто не утратил способности улыбаться и верить в лучшее, кто стремится к саморазвитию и делает для этого все возможное!". Обязательное условие: наличие в пользовании автомобиля определенной марки не старше 2013 года выпуска. Иными словами, "тайный агент" на своем автомобиле будет приезжать в техцентры и собирать необходимую информацию о качестве обслуживания.

Что должен делать "тайный покупатель"?

Как уже отмечалось, смысл работы в общем и целом (если не соглашаться на проверки премиум-жилья) несложный - под видом покупателей или потребителей определенных услуг ходить по магазинам, сервисам, точкам общепита.

Для девушек больше подойдет работа, связанная с посещением магазинов одежды или салонов красоты, для мужчин есть предложения оценивать точки по продаже стройматериалов или сервисные центры по ремонту телефонов, бытовой техники, компьютеров, автомобилей и так далее.

Бывают проверки с закупкой (когда нужно что-то купить или заказать) или без нее (когда нужно только присмотреться к товару, прицениться, пообщаться с персоналом). Потребуется обратить пристальное внимание на то, соблюдает ли персонал правила общения с клиентом (с этими правилами "тайного покупателя" знакомят заранее).

Во время визита нужно вести тайную запись разговоров на диктофон. А после визита написать подробный отчет, приложить запись (нужно следить, чтобы разговор записался более-менее отчетливо) и передать все это нанимателю.

Сколько платят "тайным покупателям"?

Как правило, это сдельная работа. Потому что "тайный покупатель" на то и тайный, чтобы не сильно примелькаться в проверяемой компании или магазине. Сколько заказов человек выполнил, за столько и заплатят. Оплата очень разная: от 200-250 рублей за проверку до 2-3 тысяч (ну это уже когда VIP-сегмент оценивается). Иными словами, "тайного покупателя" ноги кормят. В этом, естественно, своя специфика: для того чтобы заработать нормальные деньги, придется много перемещаться по городу. Но в сдельной работе есть и свой плюс: надоело - сообщил заказчику и перестал работать. Никакими договорами и обязательствами человек не связан.

Но есть и постоянные вакансии для "тайных покупателей": то есть компании нанимают таких сотрудников в штат.

Средняя зарплата составляет 40-50 тысяч рублей, есть и зарплаты по 75 тысяч в месяц. Здесь уже потребуются определенные навыки: чтобы проверяемые не сразу распознали, что их оценивают.