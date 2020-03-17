За три месяца после начала эпидемии в Китае, а теперь и в Европе, уже накопилось достаточно фактов, чтобы специалисты уверенно утверждали: чем старше человек, тем опаснее для него последствия заражения COVID-19. Поэтому сейчас - самое время позаботиться о родителях.

Главное сейчас - изолировать стариков от контактов с другими людьми, даже если они выглядят здоровыми, - пояснили в Роспотребнадзоре, назвав главные правила предосторожности. Вирус коварен тем, что вызываемое им заболевание может протекать легко и даже бессимптомно, но человек при этом все равно может заразить других. Это одна из причин такого широкого распространения инфекции.

Коронавирус, как и вирус гриппа, передается от больного человека к здоровому человеку через близкие контакты, когда человек чихает или кашляет рядом с вами. Капельки слизи изо рта и носа больного попадают на поверхности, к которым вы прикасаетесь, а с рук вирусы проникают в организм, например, если вы прикасаетесь к лицу, трете глаза.

1. Главная цель сейчас - поберечься от контактов. Постарайтесь реже посещать общественные места, ездить в метро и другом транспорте, особенно в часы пик. Сократите походы в магазины, МФЦ, банки.

2. Попросите детей, родственников или сотрудников социальной службы помочь с оплатой коммунальных услуг, приобретением продуктов или нужных товаров дистанционно.

3. Если ваши близкие вернулись из-за границы и у них появились признаки простуды, - не контактируйте и требуйте, чтобы они обратились за медицинской помощью.

4. Часто мойте руки с мылом: после возвращения с улицы, из общественных мест, после контактов с упаковками из магазинов, перед приготовлением пищи. Не трогайте грязными руками лицо, рот, нос и глаза .

5. Запаситесь одноразовыми бумажными платочками. При кашле и чихании прикрывайте ими рот и нос и выбрасывайте салфетку сразу после использования.

15 раз в течение часа человек неосознанно касается руками лица, носа, глаз. Сейчас самое время побороть эту привычку, ставшую опасной. И приучиться мыть руки почаще

6. Пользуйтесь влажными салфетками для дезинфекции. Протирайте ими сумки, телефоны, кошельки, книги, которые были вместе с вами вне дома. Наличные деньги и пластиковые карты, которые переходят из рук в руки у сотен людей, также могут быть источником вируса.

7. Старайтесь готовить дома самостоятельно, пища должна быть термически обработанной. Если вам необходимо купить продукты питания, можно заказать их через интернет, купить в ближайшем магазине (не надо ехать в людные супермаркеты).

8. Если вы заболели или почувствовали себя нехорошо (не только в связи с простудными признаками, но и по другим проблемам со здоровьем), - не ходите в поликлинику, вызывайте врача на дом.

9. Если у вас появились признаки простуды, а кто-то из семьи выезжал за рубеж в последние две недели, обязательно скажите об этом врачу. Он назначит анализ на новый коронавирус.

Совет детям - помочь пожилым родителям сохранить спокойствие в это непростое время. Обеспечьте их едой и привычными лекарствами, которые они принимают постоянно от хронических недугов. Если есть возможность - вывезите за город, в деревню, на дачу. Помогите занять свободное время, например, подарите интересную книжку. А вот телевизор (и это тоже совет ВОЗ!) надо смотреть дозированно: сконцентрированные тревожные новости не на пользу никому, а пожилым - особенно.

Важно

Что не надо делать

- Не надо заниматься самолечением, принимать ради профилактики антивирусные препараты, иммуномодуляторы.

- Не покупайте в магазинах уже приготовленную еду - салаты, нарезки. От еды в кафе и ресторанах тоже лучше отказаться - ее могли готовить люди, не имеющие признаков заболевания, но уже ставшие источником заражения для окружающих.

- Не покупайте продукты впрок. Во-первых, во время ажиотажа магазины поднимают цены. Во-вторых, сейчас лучше избегать любого скопления людей - в том числе и в очередях.