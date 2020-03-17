Росавиация подготовит комплекс мер по поддержке авиаотрасли

Росавиация готовит комплекс мер по поддержке российских авиакомпаний и аэропортов, сообщил в ходе заседания коллегии ведомства первый заместитель министра транспорта - руководитель Росавиациии Александр Нерадько.

"Мы готовим план комплексных мер по поддержке авиакомпаний, аэропортов и других организаций отрасли", - сказал Александр Нерадько.

По его словам, кризис в авиации неизбежно отразится на смежных отраслях экономики, в развитие которых она вносит вклад, - промышленности, торговли, туризма.

Для поддержки авиакомпаний Росавиация предлагает обнулить сборы за аэронавигационное обслуживание воздушных судов российских авиакомпаний на Дальнем Востоке, в Арктике, что позволит снизить себестоимость перевозки, отметил Нерадько.

Глава Росавиации также заявил, на российском авиарынке возможны банкротства компаний - перевозчиков из-за ограничений авиасообщения по ряду зарубежных направлений и снижения курса рубля. Потери авиакомпаний могут составить около 100 млрд рублей.