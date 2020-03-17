Российский боксер Альберт Батыргазиев, выступающий в весовой категории до 57 кг, завоевал олимпийскую лицензию на квалификационном турнире в Лондоне.

В 1/8 финала Батыргазиев единогласным решением судей одержал победу над словенцем Вильямом. Выход в четвертьфинал гарантировал россиянину путевку на Игры-2020 в Токио.

Другой представитель России Расул Салиев в категории до 52 кг (для получения лицензии здесь также нужно было попасть в восьмерку сильнейших) на стадии 1/8 уступил британцу Галалу Яфая. А чемпион мира 2019 года Андрей Замковой (до 69 кг) успел дойти лишь до 1/16 финала, где победил испанца Юба Сиссоко Ндиайе. После этой сессии соревнования приостановили из-за пандемии коронавируса.

Что касается профессионального бокса, то ринг пока не совсем опустел. Например, поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, который срывался уже четыре раза, скорее всего состоится. Бой должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке. Но президент UFC Дэна Уайт заявил, что место придется сменить, а также закрыть трибуны для зрителей.

По сообщению Федерации бокса России, на неопределенный срок перенесен поединок между обладателем чемпионского пояса WBA Gold во втором среднем весе Федором Чудиновым и представителем Малави Айзеком Чилембой. Он должен был пройти 21 марта во Владикавказе. По информации различных СМИ, бой между чемпионом мира по версии IBF Артуром Бетербиевым и китайцем Мэн Фаньлуном, запланированный на 28 марта в канадском Квебеке, будет либо отменен, либо перенесен в другую страну.