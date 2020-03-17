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17.03.2020 12:26
Рубрика: Экономика

Ростуризм открыл "горячую линию" для турбизнеса

Текст: Евгений Гайва

Ростуризм, Российский союз туриндустрии (РСТ), ассоциация "Турпомощь" с 17 марта запустили электронную горячую линию для сбора информации о туррынке, сообщили в Ростуризме.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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"Участники туристического рынка могут сообщить о проблемах, возникших в компании в связи с распространением коронавируса", - говорится в сообщении.

Компаниям предлагается ответить на несколько вопросов, в том числе о проблемах, с которыми столкнулась компания.

Это поможет оперативно собирать данные о ситуации на рынке, принимать необходимые решения и формулировать запросы отрасли в обращениях к правительству, отмечают в Ростуризме.

Фото: iStock
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Ранее в ведомстве назвали сложившуюся ситуацию на туристском рынке "беспрецедентной" и пообещали поддержать отрасль.

Из-за эпидемии нового коронавируса, начавшейся в декабре прошлого года в Китае, России приостановила авиасообщение с Китаем, Южной Кореей, Ираном, Евросоюзом, Швейцарией, Норвегией. Прекращены продажи туров в эти страны. Представители туротрасли заявляли о возможных убытках в 100 миллиардов долларов.

Экономика Туризм Экономика Бизнес Правительство Минэкономразвития Ростуризм

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