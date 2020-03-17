Ростуризм открыл "горячую линию" для турбизнеса

Ростуризм, Российский союз туриндустрии (РСТ), ассоциация "Турпомощь" с 17 марта запустили электронную горячую линию для сбора информации о туррынке, сообщили в Ростуризме.

"Участники туристического рынка могут сообщить о проблемах, возникших в компании в связи с распространением коронавируса", - говорится в сообщении.

Компаниям предлагается ответить на несколько вопросов, в том числе о проблемах, с которыми столкнулась компания.

Это поможет оперативно собирать данные о ситуации на рынке, принимать необходимые решения и формулировать запросы отрасли в обращениях к правительству, отмечают в Ростуризме.

Ранее в ведомстве назвали сложившуюся ситуацию на туристском рынке "беспрецедентной" и пообещали поддержать отрасль.

Из-за эпидемии нового коронавируса, начавшейся в декабре прошлого года в Китае, России приостановила авиасообщение с Китаем, Южной Кореей, Ираном, Евросоюзом, Швейцарией, Норвегией. Прекращены продажи туров в эти страны. Представители туротрасли заявляли о возможных убытках в 100 миллиардов долларов.