Распоряжение губернатора Рязанской области от 17 марта 2020 года №70-рг

В связи с угрозой распространения на территории Рязанской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера":
1. Ввести с 17.03.2020 и до особого распоряжения на территории Рязанской области для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области (далее - ТП РСЧС Рязанской области) режим повышенной готовности.
2. Рекомендовать гражданам, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):
- сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию по номеру телефона +7-(4912)-50-64-87;
- при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;
- соблюдать постановления санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.
3. Рекомендовать гражданам, прибывшим из Китайской Народной Республики, Республики Кореи, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германии, Королевства Испании, а также других государств с неблагополучной ситуацией с распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).
4. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Рязанской области:
- обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;
- оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;
- при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Рязанской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.
5. Центральным исполнительным органам государственной власти Рязанской области и подведомственным им учреждениям отменить с 17 по 30 марта 2020 года проведение массовых мероприятий (деловые, спортивные, культурные, развлекательные, иные мероприятия) с числом участников более 50 человек.
6. Министерству культуры и туризма Рязанской области (В.Ю. Попов), министерству физической культуры и спорта Рязанской области (В.В. Фролов), министерству образования и молодежной политики Рязанской области (О.С. Щетинкина), министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области (В.С. Емец), министерству здравоохранения Рязанской области (А.А. Прилуцкий):
обеспечить внесение изменений в учебные планы и календарные учебные графики подведомственных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального, дополнительного образования, предусмотрев каникулы в период с 17 по 30 марта 2020 года.
7. Рекомендовать администрациям муниципальных образований Рязанской области:
отменить с 17 по 30 марта 2020 года проведение массовых мероприятий (деловые, спортивные, культурные, развлекательные, иные мероприятия);
организовать в период с 17 по 30 марта 2020 года свободное посещение детьми подведомственных учреждений, реализующих образовательные программы дошкольного образования;
организовать внесение изменений в учебные планы и календарные учебные графики подведомственных учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, предусмотрев каникулы в период с 17 по 30 марта 2020 года;
отменить в период с 17 по 30 марта 2020 года проведение смен в весенние каникулы в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов, работу лагерей с дневным пребыванием детей и детских лагерей труда и отдыха, организованных на базе подведомственных образовательных организаций;
приостановить в физкультурно-спортивных организациях реализацию образовательных программ физкультурно-спортивной направленности, оказание платных физкультурно-оздоровительных услуг, реализацию программ спортивной подготовки на всех этапах, за исключением этапа высшего спортивного мастерства;
приостановить организацию и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципальных образований.
8. Министерству здравоохранения Рязанской области:
обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций Рязанской области для лиц, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего распоряжения;
организовать работу медицинских организаций Рязанской области с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и пациентам старше 60 лет;
обеспечить готовность медицинских организаций Рязанской области, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV).
9. Министерству образования и молодежной политики Рязанской области обеспечить в период с 17 по 30 марта 2020 года отмену:
проведения смен в весенние каникулы в организациях отдыха детей и их оздоровления всех типов;
работы лагерей с дневным пребыванием детей и детских лагерей труда и отдыха, организованных на базе подведомственных образовательных организаций.
10. Министерству культуры и туризма Рязанской области в период с 17 по 30 марта 2020 года закрыть для посетителей (получателей услуг) подведомственные государственные учреждения культуры (музеи, библиотеки, центры, театрально-зрелищные учреждения) и профессиональные образовательные организации в сфере культуры.
11. Министерству физической культуры и спорта Рязанской области в период с 17 по 30 марта 2020 года:
приостановить в учреждениях спортивной подготовки оказание платных физкультурно-оздоровительных услуг для несовершеннолетних, реализацию программ спортивной подготовки на всех этапах, за исключением этапа высшего спортивного мастерства;
приостановить организацию и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Рязанской области, за исключением проведения спортивных мероприятий по игровым командным видам спорта с количеством участников до 50 человек в возрасте 18 лет и старше без допуска зрителей и болельщиков;
приостановить наделение статусом "Спортивная сборная команда Рязанской области" коллективов по различным видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта.
12. Министерству труда и социальной защиты населения Рязанской области:
обеспечить усиление противоэпидемического режима (проведение термометрии и осмотра с целью выявления больных, усиление контроля за соблюдением температурного режима, режимов текущей дезинфекции, обеззараживание воздушной среды, ношение защитных масок и др.) в подведомственных учреждениях с круглосуточным пребыванием;
обеспечить наличие в подведомственных учреждениях бактерицидных облучателей, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты, организацию питьевого режима;
при входе работников, получателей услуг в подведомственные учреждения обеспечить возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (в том числе с помощью установленных дозаторов), или дезинфицирующими салфетками с установлением контроля за соблюдением этой гигиенической процедуры;
принять меры по своевременной изоляции получателей услуг с симптомами заболевания вирусной инфекцией в подведомственных учреждениях;
временно отменить групповое предоставление услуг гражданам в учреждениях социального обслуживания, в том числе в отделениях дневного пребывания, клубах, кружках, в государственном казенном учреждении Центре занятости населения Рязанской области и Государственном автономном учреждении дополнительного профессионального образования Учебном центре министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области;
обеспечить предоставление образовательных услуг в Государственном автономном учреждении дополнительного профессионального образования Учебном центре министерства труда и социальной защиты населения Рязанской области преимущественно в дистанционной форме;
обеспечить предоставление государственных услуг подведомственными учреждениями преимущественно в электронной форме (при наличии возможности).
13. Министерству транспорта и автомобильных дорог Рязанской области (В.А. Решетник) довести до руководителей транспортных организаций, расположенных на территории Рязанской области и осуществляющих перевозки по регулярным маршрутам, информацию о необходимости принятия мер по дезинфекции салонов транспортных средств.
14. Рекомендовать частным образовательным организациям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, организовать свободное посещение занятий детьми в период с 17 по 30 марта 2020 года.
15. Рекомендовать федеральным и частным образовательным организациям, реализующим образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального, дополнительного образования, внести изменения в учебные планы и календарные учебные графики, предусмотрев каникулы в период с 17 по 30 марта 2020 года.
16. Рекомендовать частным организациям и индивидуальным предпринимателям в период с 17 по 30 марта 2020 года:
отменить проведение смен в загородных стационарных оздоровительных лагерях, профильных палаточных лагерях, туристических походов, слетов и иных малых форм организации досуга детей;
приостановить работу лагерей с дневным пребыванием детей и детских лагерей труда и отдыха, организованных на базе образовательных организаций.
17. Комиссии по предупреждению завоза и распространения заболевания новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Рязанской области (далее - Комиссия) обеспечить эффективное взаимодействие исполнительных органов государственной власти Рязанской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
18. Перевести Комиссию в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.
19. Вице-губернатору - первому заместителю Председателя Правительства Рязанской области, заместителю председателя Комиссии Грекову Игорю Михайловичу ежедневно представлять мне доклад о ситуации с распространением на территории Рязанской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией.
20. Предложить Главному управлению МЧС России по Рязанской области (С.И. Филиппов) с привлечением необходимых сил и средств:
организовать непрерывный сбор, обработку и передачу органам управления и силам ТП РСЧС Рязанской области данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях;
принятие иных оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций.
21. Министерству по делам территорий и информационной политике Рязанской области (И.В. Ушаков) обеспечить информирование населения о введении для органов управления и сил ТП РСЧС Рязанской области режима повышенной готовности.
22. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Губернатор Рязанской области Н.В.Любимов
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