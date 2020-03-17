Садовые товарищества смогут заказывать комплексные кадастровые работы

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела законопроект, разрешающий заказывать комплексные кадастровые работы садовым товариществам, гаражным кооперативам, жителям коттеджных поселков и всем заинтересованным лицам.

"Данная инициатива устанавливает возможность выполнения комплексных кадастровых работ за счет внебюджетных средств, - сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - Подобные законодательные изменения позволят заинтересованным лицам проводить оформление больших земельных участков, в том числе занятых садовыми товариществами, гаражными кооперативами и т.п".

По его словам, основное отличие комплексных кадастровых работ от просто кадастровых работ заключается в том, что комплексные работы выполняются одновременно в отношении всех объектов недвижимости, расположенных в границах определенной территории.

"При проведении комплексных кадастровых работ снижается вероятность возникновения реестровых ошибок и, наоборот, появляется возможность исправления имеющихся реестровых ошибок в Едином государственном реестре недвижимости, - поясняет Владимир Груздев. - При выполнении комплексных кадастровых работ одновременно с уточнением границ земельных участков определяется местонахождение на участках зданий и сооружений. То есть появляется возможность осуществить привязку таких объектов недвижимости к земельным участкам, на которых они расположены. Проведение таких работ снижает риск земельных споров, защищает правообладателей от несанкционированного занятия части земельных участков под предлогом каких-то нестыковок в реестрах".

Председатель правления АЮР подчеркивает, что в настоящее время комплексные кадастровые работы могут осуществляться только за счет средств бюджета. "Если же у органов местной власти нет такой финансовой возможности, то комплексные кадастровые работы не проводятся, - говорит Владимир Груздев. - В случае принятия инициативы заказчиками комплексных кадастровых работ смогут выступать жилищные или гаражные кооперативы, садоводческие товарищества и другие заинтересованные лица".

По данным Росреестра, в прошлом году комплексные кадастровые работы были проведены в 33 регионах страны в отношении более чем 150 тысяч объектов. На проведение комплексных кадастровых работ в 2020 году в Росреестр поступило заявок на общую сумму 1,2 миллиарда рублей в отношении 323 тысяч объектов недвижимости. Объем федеральных субсидий составит 200 миллионов рублей.

"Заказчиками комплексных кадастровых работ выступают органы местного самоуправления, а в городах федерального значения - Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе - органы исполнительной власти субъектов РФ, - поясняют в Росреестре. - Средняя стоимость комплексных кадастровых работ в отношении одного объекта недвижимости составляет в среднем 1200 рублей, в то время как средняя стоимость кадастровых работ, проводимых индивидуально, не менее 10 тысяч рублей за один земельный участок. При этом качество проводимых комплексных кадастровых работ остаётся стабильно высоким".

По словам представителей ведомства, основная цель комплексных кадастровых работ - повышение инвестиционной привлекательности и эффективности налогообложения на региональном уровне. "Кроме того, они гарантируют права собственников недвижимости, снижают риски ведения бизнеса, в том числе при строительстве, способствуют развитию территорий и рациональному использованию земельных ресурсов", - рассказывают в Росреестре.

С 2021 года финансирование комплексных кадастровых работ будет проводиться в рамках государственной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика". Однако объём бюджетных средств, заложенных в ней на 2021-2023 гг., - по 200 миллионов рублей на каждый год, по мнению экспертов, не сможет покрыть потребности регионов и достичь ожидаемого эффекта. Подготовленная инициатива позволит привлекать для проведения таких работ небюджетные средства.